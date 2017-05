Paliza de Canelo a Chávez Jr

Sául "Canelo" Alvarez cumplió con todos los pronósticos al ganarle por decisión unánime en la madrugada del domingo a su compatriota Julio César Chávez Junior en una pelea pactada a 12 asaltos dentro de la categoría del peso supermediano, sin títulos en juego pero con un premio mayúsculo: el honor de dirimir cuál de los dos es el ídolo más grande del boxeo mexicano en la actualidad. Santos Saúl Álvarez Barragán, conocido como El Canelo, y Julio César Chávez Carrasco, alias JC junior, ofrecieron el plato fuerte de una velada que se disputó en la T-Mobile Arena de Las Vegas y que contó con ocho peleas de semifondo, entre las que se destacó la participación triunfal del chubutense Lucas Matthysse.

Por antecedentes cercanos y pruebas de vigor, Alvarez (26) partió como favorito ante Chávez Jr. (31), conocido en la Argentina por ser hijo del supercampeón homónimo y haber sido rival de Maravilla Martínez en 2012. Y dicha superioridad quedó en evidencia a lo largo de los doce rounds, con un Canelo que impuso sus condiciones desde el principio y demostró porqué es uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo.

A pesar de llevarle diez centímetros de altura (1.85 contra 1.75), Chávez Jr. no logró aprovechar su alcance ni mantener la distancia para escaparle a la dura pegada de su rival, quien desplegó todas sus variantes ofensivas, manejó la pelea a placer y se ganó el respeto de los más de 22 mil espectadores que terminaron aplaudiéndolo a pesar de haberlo recibido bajo una estruendosa silbatina.



SE VIENE GOLOVKIN

Además de conquistar al público mexicano, Álvarez embolsó 20 millones de dólares (su rival apenas recibirá seis) y aprovechó la oportunidad para confirmar el tan esperado combate ante el kazajo Gennady Golovkin, quien se hizo presente en el ring para compartir el anuncio. La cita será el 16 de septiembre próximo y es firme candidata a ser la pelea del año. "La era del Canelo ha empezado y es por eso que he pedido pelear con los mejores. Yo nunca le he tenido miedo a Golovkin y le voy a demostrar que no le tengo miedo a nadie", desafió Alvarez (49-1-1). Por su parte, el boxeador kazajo, conocido como 'GGG', se limitó a decir que es un honor enfrentar al Canelo y que está listo para darle a la gente la pelea del año. "Esta sí es la pelea que la gente ha pedido hace tiempo", enfatizó Golovkin quien llegará invicto (37-0) a este combate.



MATTHYSSE, IMPARABLE

Lucas Matthysse tuvo un regreso triunfal. En el T-Mobile de Las Vegas, en la antesala del duelo Saúl 'Canelo' Alvarez y Julio César Chávez Jr, venció por nocaut en el quinto round al estadounidense Emmanuel Taylor, 19 meses después de su última pelea. Así, el oriundo de Trelew se quedó con los títulos intercontinental AMB e internacional OMB de la división welter. Además, propinó a Taylor su primera derrota por nocaut. Ahora, en su horizonte aparece la chance de retar al filipino Manny Pacquiao. Con esta victoria, Matthysse elevó su historial a 38 victorias (35 por la ví足a rápida) y 4 derrotas. Por su parte Taylor, oriundo de Edgewood Arsenal, Maryland, quedó con un récord de 20 triunfos (14 KO) y cinco derrotas. Matthysse definió el pleito en el quinto capítulo cuando descargó una andanada de golpes con potencia y precisión ante un rival que a pesar de que se levantó -muy sentido y sangrando de las fosas nasales y la boca-, escuchó toda la cuenta por parte del discreto árbitro local Jay Nady. Matthysse fue dominador absoluto de las acciones desde el comienzo. A pesar de que el norteamericano le produjo un corte intencional en el párpado del ojo derecho en el tercer asalto -no fue sancionado-, no detuvo su intensidad y hasta derribó a Taylor en con un uno-dos en esa vuelta. "La Máquina" de Trelew regresó íntegro a un cuadrilátero tras 19 meses de inactividad. En el nuevo peso (welter) demostró que su potencia está intacta y hasta se lo vio más calmo para definir ante un difícil rival que nunca había perdido por nocaut. Matthysse de 34 años, ex campeón interino superligero del CMB, subió a la categoría inmediata superior para desarrollar su carrera en lo sucesivo. Matthysse no boxeaba profesionalmente desde el 3 de octubre de 2015, cuando había perdido el título mundial superligero del Consejo ante el ucraniano Viktor Postol por nocaut en el décimo round, en California.