Contundente victoria de Fabián Yannantuoni

Ante unos treinta mil espectadores, Fabián Yannantuoni (Team Peugeot Total Argentina) nuevamente ocupó ayer el primer lugar en terruño mendocino. Al igual que en la carrera del sábado, el piloto del Peugeot 408 se impuso de principio a fin, utilizando la “Vuelta Joker” a poco del final.Su compañero de equipo Mariano Werner y el vigente campeón Agustín Canapino (Chevrolet YPF), completaron el podio de la carrera especial disputada en el autódromo "Jorge Angel Peña", de la ciudad mendocina de San Martín.Las nubes amenazantes se adueñaron del cielo minutos antes de apagarse el semáforo rojo. La incertidumbre se apoderó de los equipos que recorrieron la zona de pits con los neumáticos ancorizados, los que finalmente no fueron utilizados porque la lluvia no se hizo presente.Yannantuoni fue contundente de principio a fin y solo especuló a la hora de realizar la "Vuelta Joker", que los pilotos debieron cumplir obligatoriamente en dos oportunidades. El "Patito" estableció una clara diferencia y la amplió cuando decidió transitar por ese dibujo.La estrategia también fue acertada y al caer el banderazo cuadriculado festejó una victoria inobjetable, seguido por Werner, quien además de completar el doblete del "León" se trepó al liderazgo del campeonato, por delante de Canapino.El que no tuvo fortuna y no pudo ocultar su desazón tras su abandono cuando era segundo, en la penúltima vuelta, es Damián Fineschi (Escudería Fela), afectado por un inconveniente mecánico que ocasionó en un principio de incendio en su Ford Focus III.Se registraron otros abandonos también importantes, como los de Facundo Ardusso (Renault Sport) con el Fluence -cuando lideraba provisoriamente el campeonato- y Matías Rossi (Toyota Gazzo Racing Argentina) con el Corolla.Para destacar, en cambio, lo realizado por el juvenil Martin Moggia (Citroën Total Racing) con el C4 Lounge, Emiliano Spataro (Renault Sport) con el Fluence y Facundo Chapur (Team Peugeot Total Argentina) tras largar último con el 408. Los tres escoltaron a los que festejaron en el podio de la tercera fecha del calendario 2017, que seguirá el 20 y 21 de mayo en Rosario.