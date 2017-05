Uruguay, Panamá y Paraguay serán los rivales de la Selección argentina en la primera ronda del nuevo sistema de Eliminatorias mundialistas que implementará la FIBA rumbo a China 2019, que tendrá por primera vez 32 equipos. Así lo determinó el sorteo realizado este domingo en la ciudad china de Guangzhou, por lo que el elenco conducido por Sergio Hernández integrará el Grupo A de una clasificación que se disputará en tres "ventanas", con partidos de ida y vuelta con cada rival, entre noviembre de este año y junio de 2018. Al poco tiempo de definirse los grupos, FIBA también confirmó otro punto clave: el calendario. Con él, se supo que Argentina hará su debut el 23 de noviembre, recibiendo como local a Paraguay, y luego le tocarán tres juegos consecutivos fuera de casa: Panamá (26 de noviembre del 2017), Uruguay (23 de febrero del 2018) y la revancha con Paraguay (26 de febrero del 2018). Por último, cerrará la primera ronda con una ventana exclusivamente de local: Panamá (28 de junio del 2018) y Uruguay (1 de julio del 2018). Los tres primeros de cada zona pasarán a la segunda instancia, que se disputará en dos grupos, y concluirá en febrero de 2019, para darle boleto hacia el Mundial a los tres primeros de cada sección y al mejor cuarto. Del sorteo participaron 15 equipos y resta confirmar una plaza, que será ocupada por Brasil, si la FIBA le levanta la sanción que le impuso por problemas institucionales y financieros. Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:

Grupo A: Uruguay, Argentina, Paraguay y Panamá.

Grupo B: Venezuela, Chile, TBA, equipo a confirmar y Colombia

Grupo C: México, Puerto Rico, Estados Unidos y Cuba.

Grupo D: Islas Vírgenes, Canadá, Bahamas y Dominicana.



¿SE RETIRA?

Cuando todavía el básquetbol argentino siente el golpe del retiro de Manu Ginóbili de la Selección (¿seguirá un año más en San Antonio?), y vive los últimos partidos de la carrera de Andrés Nocioni y de Leonardo Gutiérrez, Luis Scola siembra dudas sobre su futuro y abre un escenario aún más complejo para el básquetbol argentino. "Deportivamente no fue un año bueno porque no nos fue bien como equipo e individualmente no jugué casi nada", le dijo el por ahora capitán de la Selección argentina de básquetbol a ESPN. Y agrega que "igual saco cosas positivas. Disfruté vivir en Nueva York, jugar un año más en la NBA con 36 años, casi 37... hay un montón de cosas buenas para ver. Simplemente pasó que no jugué mucho y el equipo no ganó, pero los minutos que estuve en la cancha me gustó como lo hice y el resto es anecdótico. El año terminó". "Siento que puedo jugar en la NBA, pero también siento que no quiero jugar en la NBA el año que viene. No lo descarto porque todavía es temprano. Estamos recién en mayo, pero hoy en día siento que no tengo la energía ni las ganas de jugar en la NBA como tenía antes", disparó el ala pivote que jugó las últimas diez temporadas en la liga más importante del mundo. Y fue un poco más allá: "No sé si tengo ganas de jugar al básquetbol. Voy a tomarme un tiempo para reflexionar y ver qué quiero hacer, dónde tengo ganas de hacerlo y como voy a hacerlo. Veremos qué pasa dentro de dos meses, cuando deba tomar la decisión". Habrá que esperar un par de meses, entonces, para conocer el futuro de uno de los grandes deportistas argentino de esta época, que jugó 781 partidos en la NBA entre temporada regular y playoffs, pero que hoy ya no quiere volver a hacerlo.