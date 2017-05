Pella no pudo en Munich

Nada debería quitarle a Guido Pella las buenas sensaciones de esta semana. Ni siquiera la inobjetable caída en una final en la que comenzó dominante y generó ilusiones, aunque finalmente sucumbió ante un Alexander Zverev que será seguramente uno de los nombres dominantes del circuito en los próximos años. Fue 6-4 y 6-3 para el alemán, que se quedó así con el ATP 250 de Munich (540.310 euros en premios), aunque el argentino, que accedió a este torneo desde la clasificación, subirá por su gran actuación 49 lugares en el ranking -del 158° al 109°-Puede parecer increíble, pero dentro de un solo set hubo lugar para dos partidos. Uno en el que Pella se mostró sereno y dominante ante un Zverev errático que parecía a punto de ceder definitivamente. Y otro en el que el alemán explotó toda la potencia de sus golpes y se volvió imposible de controlar. Lamentablemente para el argentino, esta versión pesó más que la primera y cedió el parcial inicial por 6-4 ante el 20° del ranking mundial.

Pella marcó diferencias desde el comienzo del partido: quebró a Zverev en el primer game y después continuó con actitud agresiva. Funcionaba bien su servicio y lastimaba con su revés a un Zverev que no terminaba de meterse en el partido. Y en el séptimo game pareció que Guido podía dar una estocada casi decisiva cuando quedó con doble break point, pero no pudo aprovechar esas chances. Y el partido dio un vuelco. El alemán salió en el octavo game decidido a equilibrar el marcador. Empezó a lastimar en serio, a abrir a Pella sobre el revés y atacar sobre el drive con tiros de altísima potencia. Pero su envión no sólo le permitió igualar sino que después, en el décimo game, consiguió un nuevo quiebre para sellar el 6-4 en el primer set.

El alemán no salió de su modo arrasador en el comienzo del segundo set. Volvió a quebrar a Guido, que apenas pudo frenar la sangría en el cuarto game, cuando ya se le habían ido siete juegos consecutivos y estaba 3-0 abajo en el parcial. Pareció que todo se empezaba a terminar cuando Guido sacaba 1-4 y 0-40, pero ahí el argentino mostró la garra necesaria para salvar la ocasión y darse una chance más: la de mantenerse cerca en el marcador para el caso de que el alemán tropezara. Pero no hubo sorpresas y finalmente el alemán completó la victoria con su saque. Así se consumó la caída de Pella, que en una gran semana volvió a mostrar el tenis de su mejor versión. Ahora el desafío será mantenerse para volver a dar el salto.