En una carta publicada en Diario Popular, el presidente Mauricio Macri aseguró que "el cambio está llegando a cada lugar de la Argentina". "Si hay una palabra que define el tiempo que vivimos, esa palabra es esperanza. Continuamente recorro el país, visitando a las personas que me invitan a sus casas o sus lugares de trabajo, y en cada una de ellas, por más kilómetros que las separen, me encuentro con lo mismo: argentinos que quieren vivir mejor", expresó.Tras destacar que la semana pasada inauguró el metrobús de Santa Fe y de La Matanza en el Gran Buenos Aires, adelantó que "en poco tiempo veremos más metrobuses en Morón, en 3 de Febrero, Rosario, Córdoba, Corrientes, Mar del Plata, y la lista sigue". Consideró que "estamos construyendo las bases sobre las que crece un país. Eso también lo vemos en los kilómetros de rutas y autopistas, en más calles pavimentadas, en los puertos que estamos construyendo, los aeropuertos que estamos mejorando, las obras de agua y cloacas con las que estamos llegando a muchas familias, los créditos para que la clase media cumpla el sueño de la casa propia, y los acuerdos que estamos logrando con diálogo para darle impulso a distintos sectores económicos en todo el país".Macri sostuvo que "este es el tiempo del trabajo, el de las obras que se ponen en marcha y se terminan, el de los argentinos tirando juntos para el mismo lado: el de nuestro futuro. Llegó el tiempo de las obras que empiezan y se terminan, de la obra pública como sinónimo de transparencia y no de corrupción; el tiempo de mostrar que se puede trabajar para la gente, poniendo las banderas políticas a un lado, y lograr transformaciones que mejoren la vida de los demás".