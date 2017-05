Lo que viene

Este martes se dará a conocer la programación de la séptima fecha del Apertura, y en las próximas horas se confirmará cuándo jugarán el suspendido de ayer Argentino de Humberto y el Deportivo Ramona.

El programa de la 7º fecha: Ben Hur vs. La Hidráulica, Deportivo Libertad vs. Argentino de Humberto, Deportivo Ramona vs. Argentino Quilmes, Peñarol vs. 9 de Julio, Sportivo Norte vs. Ferrocarril del Estado, Atlético de Rafaela vs. Brown de San Vicente, Florida de Clucellas vs. Unión de Sunchales.