Primera B: Aldao manda en la Norte, Vila y Bochazo lideran en la Zona Sur

El torneo de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa ayer su tercer capítulo y el Deportivo Aldao, que volvió a sumar de a tres, quedó como único líder en la tabla de la Zona Norte con puntaje ideal. Derrotó 2-1 al Deportivo Tacural. Por el lado de la Zona Sur, Argentino Vila igualó en un partidazo con Atlético de María Juana 3 a 3 y ahora comparte la cima con Bochófilo Bochazo, que con dos jugadores menos le ganó a San Martín de Angélica.

Todo lo sucedido en la tercera fecha del torneo oficial, que tuvo 11 expulsados, las posiciones y lo que se viene para cada club:



ZONA NORTE



Ind. S. Cristóbal 0 vs. Sp. Roca 3



Cancha: Independiente San Cristóbal.

Arbitro: Claudio González.

Reserva: 5-1



Goles: PT 15m Ezequiel Ferreyra (SR), 19m Pablo Aguirre (SR), ST 2m José Negro (SR). Incidencia: Expulsados: PT 19m Carlos Ataide (ISC) y ST 45m Fabricio Lucca (SR).



Dep. Aldao 2 vs. Dep. Tacural 1



Cancha: Deportivo Aldao.

Arbitro: Gisela Trucco

Reserva: 3-0



Goles: ST 3m Rodrigo Bertona (DT), 20m Leandro Díaz (DA) y 30m Jonatan Albarracín (DA).



Moreno 1 vs. Unidad Sancristobalense 1



Cancha: Moreno de Lehmann.

Arbitro: Sergio Romero

Reserva: 1-0



Goles: ST 20m Martín Tejeda (US) y 28m Martín Lobo (M).

Incidencias: Expulsados: ST 32m Franco Izagurre (US), 45m Enrique Fernández (M), Jesús De Los Santos (US) y Martín Farías (US).



Ind. Ataliva 2 vs. Tiro Federal 1



Cancha: Independiente de Ataliva.

Arbitro: Guillermo Tartaglia

Reserva: 2-2



Goles: PT 17m Carlos Portianka (IA), ST 24m Jonatan Toledo (TF), 28m de penal Julio Picenza (IA).

Incidencia: Expulsado: ST 45m Alan Arzuffi (TF).



Las posiciones: Deportivo Aldao 9, puntos; Tiro Federal 6; Independiente Ataliva 6; Moreno 5; Unidad Sancristobalense 4; Deportivo Tacural 1; Sp. Roca 3; Independiente San Cristóbal 0.



Próxima fecha (4º): Independiente Ataliva vs. Independiente San Cristóbal, Tiro Federal de Moisés Ville vs. Moreno de Lehmann, Unidad Sancristobalense vs. Deportivo Aldao, Deportivo Tacural vs. Sportivo Roca.



ZONA SUR



Talleres 0 vs. Dep. Josefina 2



Cancha: Talleres de María Juana.

Arbitro: Mauro Cardozo

Reserva: 1-0



Goles: ST 21m Maximiliano Taborda (DJ) y 48m Nicolás López (DJ).

Incidencia: Expulsado ST 50m Rodrigo Calvo (DJ).



Bochazo 1 vs. San Martín 0



Cancha: Bochófilo Bochazo.

Arbitro: José Rodríguez

Reserva: 1-0



Gol: ST 25m Mariano Godoy (B).

Incidencia: Expulsados PT 43m Fernando Ceballos (B) y ST 46m Matías Sabaducci (B).



Arg. Vila 3 vs. Atl. María Juana 3



Cancha: Argentino Vila.

Arbitro: Rodrigo Pérez

Reserva: 1-3



Goles: PT 25m Nicolás Gallo (AMJ), PT 40m y ST 2m Nicolás Dondo (AV), ST 4m Germán Badariotti (AMJ), 7m de penal Carlos Spósito (AMJ) y ST 37m Mauro Benotti (AV).

Incidencia: Expulsado PT 17m Pablo Rebossio (AV).



Z. Pereyra 2 vs. Sp. Santa Clara 1



Cancha: Zenón Pereyra.

Arbitro: José Domínguez

Reserva: 0-0



Goles: PT 25m Catriel Alassia (SSC), ST 16m Fernando Merlo (ZP) y 34m Andrés Oliva (ZP).



Posiciones: Argentino Vila 7, puntos; Bochazo 7; Sportivo Santa Clara 6; Zenón Pereyra 6; San Martín 3; Deportivo Josefina 3; Talleres María Juana 1; Atlético María Juana 1.



Próxima fecha (4º): Zenón Pereyra vs. Talleres (MJ), Sp. Santa Clara vs. Argentino Vila, Atlético (MJ) vs. Bochófilo Bochazo, San Martín de Angélica vs. Deportivo Josefina.