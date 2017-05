Histórica goleada en el clásico de Juventud Unida a Susana

Juventud Unida de Villa San José pasó por arriba al Deportivo Susana en el clásico que se disputó ayer, por la segunda fecha del torneo Apertura de la Primera C de Liga Rafaelina de Fútbol. Fue 6-1 la victoria que lo pone como uno de los líderes del certamen.



San Isidro 1 vs. Sp. Libertad 1



Cancha: San Isidro de Egusquiza.

Arbitro: Angelo Trucco.

Reserva: 2-1



Goles: PT 27m Gastón Perelta (SI) y 40m Juan Jait (SL).



Atl. Esmeralda 3 vs. Dep. B. Italia 3



Cancha: Atlético Esmeralda.

Arbitro: Sergio Rusch.

Reserva: 1-1



Goles: PT 20m Daniel Pugín (BI), PT 22m y ST 30m Juan Asencio (AE), ST 37m y 49m Jonatan Gómez (BI).



Dep. Susana 1 vs. Juv. Unida 6



Cancha: Deportivo Susana.

Arbitro: Silvio Ruiz.

Reserva: 0-1



Goles: PT 15m de penal, PT 43m, ST 20m Nicolás Eberhardt (JU), PT 30m Francisco Imfeld (JU), PT 35m Elvio Gómez (DS), ST Fernando Bender (JU), ST 48m Alexis Walker (JU).

Incidencia: Expulsados: ST 50m Nicolás Rabino y Lucas Alfonso (DS), Franco Walker (JU).



Sp. Aureliense 1 vs. Belgrano 1



Cancha: Sportivo Aureliense.

Arbitro: Gonzalo Hidalgo

Reserva: 0-2



Goles: PT 10m Alejandro Almeida (SA) y 13m Alejandro Paiduj (B).

Incidencia: Expulsado ST 45m Diego Heck (B).



Las posiciones: Juventud Unida 4, puntos; Belgrano 4; Bella Italia 4; Atlético Esmeralda 4; Aureliense 2; Libertad Estación Clucellas 1; San Isidro 1; Susana 0.



La próxima fecha (3º): Libertad Estación Clucellas vs. Sportivo Aureliense, Belgrano de San Antonio vs. Deportivo Susana, Juventud Unida vs. Atlético Esmeralda, Dep. Bella Italia vs. San Isidro de Egusquiza.