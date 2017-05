Goleó el Rojo y ganó el Ciclón

Independiente de Avellaneda venció a Newell´s Old Boys por 4 a 2, al cabo de un interesante encuentro disputado anoche en el "Coloso Marcelo Bielsa", en el marco de la 23ª jornada del torneo de Primera División. Fabricio Bustos inauguró el marcador a los 2 minutos del primer tiempo para la visita mientras que Ignacio Scocco, a través de un penal, igualó las acciones a los 19 del mismo período para el dueño de casa. Emiliano Rigoni volvió a colocar en ventaja al "Rey de Copas" a los 2 minutos del complemento mientras que Emmanuel Gigliotti, a los 26 y 31 minutos, le dio forma al triunfo visitante, en tanto, Maximiliano Rodríguez descontó a los 46 para el "Leproso". El conjunto de Ariel Holan fue superior a su rival en el balance de los 90’ y se impuso en forma justa a un Newell´s confundido y muy lejos de su habitual nivel, y que no pudo acercarse al puntero Boca.

En tanto, en Santa Fe, Colón cometió errores y no supo aprovechar el hombre de más y terminó empatando de manera agónica ante Atlético Tucumán por 2 a 2 en el "Cementerio de los Elefantes" y tampoco pudo acercarse a Boca. El conjunto tucumano, próximo rival de Atlético de Rafaela en el Monumental, se puso en ventaja con un cabezazo de Fernando Zampedri, a los 29 minutos, pero a los 45 Ismael Blanco igualó para el local. En el complemento David Barbona adelantó a la visita a los 36, mientras que el paraguayo Iván Torres, en el tiempo de descuento, decretó el definitivo empate. El "decano" tucumano se quedó con diez hombres por la expulsión del mediocampista Guillermo Acosta, a los 21 del complemento.

Por su parte, San Lorenzo confirmó su remontada y que sigue en la pelea por el título, tras superar por 2 a 1 a un duro Rosario Central en el Nuevo Gasómetro. Néstor Ortigoza, de penal a los 37 minutos del primer tiempo, y Matías Caruzzo, a los 12 del segundo, marcaron los goles del triunfo del "Ciclón", mientras que el colombiano Teófilo Gutiérrez descontó para la visita, a los 21 del complemento. Con este resultado, San Lorenzo, que venía de ganarle a Gimnasia en La Plata (1-0) y de dos victorias al hilo en la Copa Libertadores, alcanzó los 43 puntos, seis menos que Boca, y se puso en zona de clasificación a la próxima edición del certamen continental. En tanto, Central, que cortó un invicto de siete partidos y una racha de cuatro triunfos en fila, quedó relegado de los puestos de vanguardia, con 34 unidades.

En el resto de los partidos, Huracán logró tres puntos vitales en su lucha por permanecer en la máxima categoría tras vapulear a Aldosivi por 3 a 0 en Mar del Plata. El mediocampista Mariano González abrió la cuenta para el elenco visitante cuando se jugaba el minuto de descuento adicionado por el árbitro Hernán Mastrángelo, y tras una buena habilitación de Daniel Montenegro. En tanto, a los 21 minutos de la segunda etapa y, tras una buena jugada de Julio Angulo, el delantero Diego Mendoza aumentó la ventaja para el conjunto de Parque de los Patricios y a los 44 Norberto Briasco selló la goleada. Con este resultado, Darío Franco, el DT de Aldosivi, quedó en la cuerda floja.

Además, la angustia por mantener la categoría entre Arsenal y Olimpo sufrió un capítulo más, debido a que el partido que igualaban 0 a 0 debió ser suspendido por la lluvia cuando restaba jugarse el segundo tiempo. El árbitro Héctor Paletta suspendió el encuentro antes de iniciarse el segundo tiempo, ya que el campo de juego hacía imposible el traslado y el pique de la pelota. Ahora la AFA deberá determinar cuándo se disputará el tiempo que falta, que seguramente se dividirá en dos tiempos de 22 y 23 minutos, respectivamente. Por último, Defensa y Justicia y Godoy Cruz de Mendoza sin goles en un discreto partido disputado en Florencio Varela.



SE CIERRA HOY

Con dos encuentros se completará este lunes la 23ª fecha del Torneo de Primera División. A partir de las 20:10, Banfield recibirá a Sarmiento de Junín, en el cual buscará su tercer triunfo consecutivo ante un equipo necesitado de triunfos. El árbitro será Pedro Argañaraz. Por último, Vélez será local de Belgrano de Córdoba, en el cual el elenco de Liniers buscará volver al triunfo ante un equipo que llega golpeado y necesitado de victorias. El partido se jugará en el estadio "José Amalfitani" a partir de las 21:15, tendrá el arbitraje de Darío Herrera y transmisión de la TV Pública. Vélez viene de perder ante Lanús por 2 a 0 luego de haber logrado dos victorias consecutivas, mientras que el Pirata lleva seis partidos sin conocer el triunfo y esta campaña es la peor desde que retornó a la máxima categoría, lo que puede complicarlo con el descenso de cara a la temporada venidera.