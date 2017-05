Murió el abuelo del futbolista Marco Ruben

ROSARIO, 8 (NA). - El abuelo del futbolista de Rosario Central Marco Ruben falleció ayer tras luchar por su vida durante más de un mes de internación producto de las heridas que le ocasionaron delincuentes que lo asaltaron y golpearon en su casa.Fermín Rodríguez, de 78 años, no pudo reponerse de las heridas que le ocasionaron los delincuentes cuando el 30 de marzo lo asaltaron violentamente en su casa de la localidad santafesina de Fray Luis Beltrán, unos 20 kilómetros al norte de Rosario.Rodríguez, abuelo del reconocido futbolista de Rosario Central, estuvo casi cuarenta días luchando por su vida en una sala de terapia intensiva del rosarino Sanatorio Parque, pero no logró reponerse.El hombre se encontraba solo en su casa de Yapeyú al 300 cuando los hampones ingresaron a la vivienda y lo despertaron para exigirle una suma dinero que aparentemente había cobrado días antes.Como Rodríguez no tenía el dinero que le exigían los delincuentes, fue víctima de una feroz golpiza y quedó tendido en el piso de la vivienda, desmayado y desangrándose hasta que un familiar lo encontró varias horas después.