Una discusión radical pero con perspectiva de género

En la tarde de ayer, se concretó el 7º Foro de Mujeres Radicales de la Provincia de Santa Fe en la sede de la Unión Cívica Radical de nuestra ciudad. Allí, militantes, legisladoras, funcionarias de municipios y de la Provincia, analizaron diferentes temas, aunque con una perspectiva de género.Unas 50 mujeres dijeron presente, también con el objetivo de la preparación del próximo encuentro en junio y comenzar a organizar el Encuentro Nacional de Mujeres Radicales que se concretará en la capital provincial el próximo año.LA OPINION dialogó con tres participantes del Encuentro. Una de ellas, Caren Schibelbein, delegada del INADI en la Provincia, quien hace algunas semanas ya había visitado la ciudad. "Nos dimos cuentas que éramos muchas mujeres legisladoras, funcionarias municipales, provinciales, nacionales pero que no teníamos un cargo dentro de la UCR, que es mayoritariamente masculino. Entonces, conformamos este Foro, en donde, en el marco de esta igualdad, buscamos a todas las mujeres radicales de la Provincia que tienen interés de trabajar en una agenda política con perspectiva de género", indicó.Hubo dos puntos que se trabajaron con mayor intensidad: paridad en las nóminas para las elecciones y la violencia de género. "La agenda la realidad, lamentablemente. Lo que está pasando con la violencia de género es muy alarmante y nos encuentra en un momento en donde tenemos que replantearnos algunas políticas, porque estamos llegando tarde", dijo Schibelbein. En cuanto a la paridad indicó que "surge del Encuentro Nacional de Mujeres Radicales del año pasado, la toma el Comité Nacional, sale en el Congreso Nacional, pero en la Provincia, no hemos logrado que los Senadores puedan sentarse aunque sea a debatir la ampliación de derechos". Destacó, sí, la grata noticia que dio el Gobernador de retomar el tema, luego de haber perdido estado parlamentario."Queremos plantear una agenda con perspectiva de género que incluyen otras cosas: juventud, adultos mayores, mujeres trabajadoras, mujeres sindicales, atendiendo a la urgencia de violencia de género", completó.María Paula Espina es la coordinadora del Area de Mujer y Diversidad Sexual de la Municipalidad de Santa Fe dio su visión sobre uno de los temas más complejos. Comentó a LA OPINION que "tenemos equipos permanentes desde las 8 hasta las 20 y luego una guardia pasiva desde las 20 hasta las 8, así como feriados y fines de semana. Esto último es uno de los grandes avances del Municipio en los últimos tiempos". Agregó que "hay equipos multidisciplinarios que colaboran con la mujer en esos momentos: un abordaje jurídico, jardines municipales, articulación con el sistema de salud (por secuelas físicas y psicológicas), escuelas de trabajo (para lograr la autonomía económica de la víctima y de su familia), etc)". También mencionó que hay 500 botones de alarma activos en toda la jurisdicción de Santa Fe.Carolina Corona es concejal de San Cristóbal y uno de las miembros fundadores del Foro. "Pertenecía al partido de joven, pero empecé a militar de grande. Genera un fuerte sentido de pertenencia. Estar dentro del Foro es participar de un ámbito de discusión que es un espacio que nos damos para debatir sin distinción de sectores internos, lo que nos permite discutir con todas las voces", dijo y agregó: "más allá de lo difícil que es dejar familia y trabajo, estos espacios se deben resguardar".Corona destacó que "hay cerca de 100 mujeres que participan activamente, aunque no siempre pueden hacerlo porque la provincia es muy grande. A pesar de las distancias, siempre somos muchas y seguimos trabajando para tener la representatividad que nos corresponde".