"El sector sur de la ciudad viene necesitando la policía comunitaria"

En el transcurso de la semana, LA OPINION anunciaba que la Municipalidad de Rafaela hacía entrega de las llaves a las autoridades de la Policía Comunitaria en Rafaela, del reacondicionado edificio de la ex Agencia de Seguridad Alimentaria (ASAL) en barrio Fátima. Este lugar fue destinado a la instalación de una nueva sede de Policía Comunitaria, en el sur de nuestra ciudad.

Además, recordemos que las obras civiles ya fueron terminadas y se puede observar una guardia policial en el edificio, mientras se termina con los detalles más finos de la obra, como línea telefónica y conexión a internet, mientras se aguarda que en la semana que comienza se reúnan el intendente Luis Castellano y el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, para firmar el convenio que ponga en marcha las operaciones policiales, y protocolarmente se inaugure oficialmente el edificio.

El que celebró esta llegada fue el nuevo presidente del barrio Fátima, Juan Verón, que al respecto dijo que "gracias a Dios van a llegar, este es un pedido que hace rato que se viene haciendo y por suerte ha llegado a buen puerto. En unos 15 días ya los vamos a tener en el barrio, y creo que es necesaria porque el sector sur de la ciudad lo viene necesitando desde hace bastante. Ahora estamos viendo como lo podemos trabajar con las otras vecinales más cercanas y cómo van a recorrer el barrio", dijo Verón.

En tanto, fue contando que en estos últimos días tuvo numerosos encuentros con el hombre fuerte de la GUR, Maximiliano Postovic, como así también con los encargados del área de seguridad de la Municipalidad, para ultimar detalles: "si bien no está establecido concretamente, estamos hablando de unos 20 o 25 policías comunitarios. No sabemos si son de ciudades cercanas, si serán de nuestra ciudad, o cómo. Más allá de eso, serán bienvenidos porque hacen falta", dijo en La Mañana de ADN, FM 97.9.



LA CANTIDAD

En nuestra ciudad hay al momento 52 policías comunitarios, en la sede norte de barrio Barranquitas. Inicialmente ese número se dividirá en dos, y quedarán 26 uniformados para la sede Barranquitas y otros 26 para la sede en el Fátima.

La intención es que se trasladen del contenedor actual, al edificio de la herrería que comparte medianera con el SUM del barrio Barranquitas, con una propuesta de cesión en comodato de lo cual no se han registrado avances hasta el momento en cuanto a respuestas desde la provincia. La misma propuesta se hizo para el sur de la ciudad, con el edificio de barrio Fátima, donde toda la obra de refacción del edificio fue solventada con fondos propios del Municipio y que verá la luz en los próximos días.

Además, desde el Municipio no descartan la posibilidad de incrementar la dotación de policías, para no desguarnecer la zona norte, donde la Comunitaria tuvo gran aceptación por los vecinos del sector. Por eso, el espacio físico de la sede del Fátima será compartido con un Centro de Atención a la Víctima, para una gestión más completa y que los vecinos puedan hacer denuncias.

Sobre la seguridad en el barrio Fátima, el ex futbolista de Ben Hur y Sportivo NOrte, entre otros equipos de la ciudad, argumentó que "seguridad hay pero en horarios y puntos límites. Sabemos que la Ciclovía en la noche está complicada, más que nada por la falta luminaria. Más con las tormentas fuertes que azotaron la ciudad, donde se cayeron muchos cables. Hemos trabajado sobre eso, hemos hecho un pedido formal y ahora podemos decir que todo está un poco más claro, pero seguimos con arrebatos, robos, hurtos. Por eso esperamos la comunitaria y coordinar los recorridos y otras cuestiones que tienen que ver con el barrio", dijo Verón.

Recordemos que los policías comunitarios se van a ubicar en lo que fue el primer Sanco en el sector sur de la ciudad. Luego ha quedado vacío, o se le ha dado otras funciones, y luego de luchar mucho tiempo y por parte también de la intendencia, podrán desembarcar los comunitarios.