Cabandié pedirá juicio político a 3 ministros

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El diputado nacional y nieto recuperado Juan Cabandié anticipó ayer que pedirá el juicio político de los jueces de la Corte Suprema de Justicia que votaron a favor de aplicar la derogada ley del 2x1 a un represor, a lo que consideró como "un indulto encubierto", y afirmó que el beneficio otorgado se trató de "una decisión del Gobierno".

"Es un indulto encubierto, esto merece juicio político contra los tres magistrados, sin lugar a dudas. Estos tres magistrados que están desconociendo el marco internacional. El Colegio de Abogados debería sacarle el título a estos tres magistrados", sostuvo el referente de La Cámpora.

En diálogo con Radio 10, criticó a los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quienes votaron a favor de otorgar el beneficio del 2x1 al represor Luis Muiña.

"El voto de Highton de Nolasco tiene algo de retribución porque se está discutiendo la edad de los jueces, no sea cosa que no se aplique a los jueces de la Corte y ella siga en la Corte. Rosenkrantz y Rosatti, los dos jueces que el Presidente (Mauricio Macri) quiso poner por decreto y tuvo que retroceder, fueron los que llevaron la mayoría de este fallo. Estamos hablando del Gobierno que hablaba del curro de los derechos humanos, y el secretario de Derechos Humanos (Claudio Avruj) dijo que estaba a favor del fallo", agregó el dirigente del Frente para la Victoria.

En ese sentido, Cabandié afirmó que, más allá de que varios funcionarios hayan condenado el beneficio otorgado a Muiña, "el fallo es una decisión del Gobierno".

"¿Qué más le queda al Presidente? Creo que el próximo paso de Macri es matar. Debe pensar que él puede matar porque (el exmandatario Fernando) De la Rúa mató a 40 personas y no pasó nada. La Justicia es una joda, si De la Rúa está libre, puede hacer cualquier cosa", finalizó el diputado nacional.



DONDA: "PUERTA

MUY PELIGROSA"

La diputada nacional y nieta recuperada Victoria Donda criticó ayer el fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició con la derogada ley del 2x1 a un represor y consideró que así se "abrió una puerta muy peligrosa para el país", a la vez que definió a la decisión como "la peor" de la historia del máximo tribunal.

"Es inadmisible. Jurídicamente es una aberración, es una interpretación que es resultado de un clima de época, de una lectura política de ser parte de una sociedad donde tenemos un Presidente (Mauricio Macri) que niega la cifra de desaparecidos en el país. En otro contexto, esto no puede ser posible", sostuvo la dirigente opositora.

En diálogo con Radio Mitre, la legisladora nacional cuestionó a los jueces Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz por su decisión de beneficiar con el 2x1 al represor Luis Muiña, quien en 2013 fue condenado a 13 años de prisión por ser "coautor del delito de privación ilegal de la libertad" e "imposición de tormentos" en cinco casos.

"Tenían muy claro qué era lo que estaban haciendo y era abrir una puerta muy peligrosa para el país. Es uno de los fallos más graves de la historia de la Corte Suprema. Ni la Corte menemista tuvo fallos tan graves", lanzó Donda, quien a su vez remarcó los "argumentos jurídicos impecables" de Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

La referente de Libres del Sur apuntó especialmente contra Highton de Nolasco al recordar que en 2009 "falló exactamente en contra" en un caso similar.