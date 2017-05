Mabel Pruvost presentó su libro "Cazapalabras"

La autora esperancina, Mabel Pruvost, presentó su nuevo libro al que llamó "Cazapalabras, actividades para jugar y crecer", una suerte de manual con consignas para estimular la producción literaria de chicos y no tanto. "Este es mi séptimo libro individual, estoy muy contenta por esta nueva obra", sostuvo ante una consulta de este Diario esta multifacética escritora que además es periodista, conductora de programas radiales, coordinadora de talleres de lectura y creatividad para niños, adolescentes adultos y adultos mayores.En una colorida edición, la obra incluye 26 propuestas que pueden ser directamente utilizada por los pequeños para resolver las consignas, crear bellos textos y, eventualmente, enviarlos a la autora para que los presente en futuros volúmenes. El objetivo primordial de la obra es que los niños desarrollen capacidades de lectura, redacción, imaginación y creatividad. A la vez, este libro interesa a los docentes y coordinadores de grupos para motivar a sus alumnos y talleristas, explica Pruvost.Las consignas que componen el libro han nacido y fueron aplicadas en el taller literario "Cazapalabras" que la autora coordina en Esperanza, en distintas ferias del libro (inclusive en la de Santa Fe y Buenos Aires), bibliotecas y escuelas de la región.En la gacetilla de prensa distribuida por la autora se afirma que "es muy frecuente escuchar que nuestros niños y jóvenes tienen un muy estrecho acervo de palabras en sus conversaciones, sus textos, su expresión en general". En este contexto, se cita al "genial escritor y pedagogo Gianni Rodari" con una de sus potentes frases: "El uso total de la palabra para todos me parece un buen lema, de bello sonido democrático. No para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo". Por eso afirma que este es uno de los objetivos del libro "Cazapalabras, actividades para jugar y crecer": que los niños, a través de actividades, juegos, consignas divertidas, utilicen las palabras para expresar su mundo interior, y que este crezca con el motor de la imaginación.Pruvost tiene 7 libros individuales, entre ellos: "La Esperanza de Ana" y "El Barco de Luigi". En esta séptima entrega de su producción literaria, los dibujos del libro pertenecen a Mariela Sosa de Grenón y la diagramación de la tapa a Débora Hominal.En su trayectoria en el universo de las letras, la escritora que es Técnica en Gestión y Administración de la Cultura registra participaciones en numerosas antologías, en Argentina y España e incluso ha recibido premios y menciones en concursos nacionales, en Perú y también en territorio español.Integrante fundadora y ex presidenta del Movimiento Esperancino por las Letras, Pruvost ha publicado en la Revista Literaria de la citada institución esperancina y en diversas publicaciones literarias y periodísticas y ha brindado disertaciones sobre distintos temas ligados a la cultura y presentado libros de diversos autores.Con este libro "Cazapalabras, actividades para jugar y crecer", participa de la Feria del Libro de Buenos Aires que se desarrolla actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, en el Stand de la Provincia de Santa Fe y en el Stand de Editorial Santa María.