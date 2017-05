Clásico santafesino: once personas están imputadas por delitos

Once hombres mayores de edad están imputados por distintos delitos cometidos el sábado 18 de marzo luego del partido de fútbol que disputaron Unión y Colón en el estadio 15 de Abril. Los hechos son investigados por la fiscal María Laura Martí, quien integra el equipo de Investigación y Juicio que dirige el fiscal Roberto Apullán.

De las 11 personas imputadas, ocho no se presentaron ante el MPA y tampoco justificaron su incomparecencia. Por esta razón, la fiscal requerirá el comparendo de estas personas con el auxilio de la fuerza pública. Mientras tanto, continuará con la investigación.

Los otros tres hombres son quienes cometieron los delitos frente a la casa del jugador de Unión Emanuel Brítez (ver El caso Brítez ).

En el marco de las diligencias investigativas que viene realizando, la fiscal Martí envió el viernes pasado notas al director del Registro de Infractores a la ley de Espectáculos Deportivos del ministerio de Justicia de la Nación; al ministerio de Seguridad de la provincia; y a los clubes Unión y Colón.

En las misivas informa que se están llevando a cabo las investigaciones penales preparatorias por lo ocurrido luego del clásico santafesino y detalla las imputaciones delictivas a cada una de las once personas (Ver Los imputados ). Tal como señala la funcionaria del MPA, las cartas son para que se “estime lo que corresponda respecto a encuentros deportivos futuros que se celebren en la ciudad de Santa Fe”.



LOS IMPUTADOS

De los ocho que no se presentaron, tres fueron imputados como autores de los delitos de resistencia a la autoridad y atentado calificado a la autoridad, todo ello agravado por la participación de un menor de edad e infracción a la ley de Espectáculos Deportivos y en concurso real entre sí. Sus iniciales son MAA; MGM; y EOA.

El cuarto imputado es un joven de 22 años cuyas iniciales son JCV. La fiscal Martí lo investiga como autor del delito de resistencia a la autoridad y atentado calificado a la autoridad e infracción a la ley de Espectáculos Deportivos, todo en concurso real entre sí.

Por su parte, otros dos jóvenes de 20 y 22 años (JPE y AOL, respectivamente) fueron imputados como coautores de los delitos de robo, incendio doloso e infracción a la ley de Espectáculos Deportivos, todo en concurso real entre sí.

El séptimo imputado es JCA –también de 22 años– a quien se le atribuyó la coautoría de los delitos de daño y lesiones leves dolosas calificadas por la participación de un menor de edad e infracción a la ley de Espectáculos Deportivos, en concurso real entre sí.

Por último, el octavo imputado es CSR a quien se lo investiga como autor de los delitos de daño y lesiones leves dolosas calificadas por la participación de un menor de edad e infracción a la ley de Espectáculos Deportivos, todo en concurso real entre sí.

Además de las 11 personas imputadas, hay otros 20 hechos que están siendo investigados, aunque por el momento no se tiene información acerca de sus autores. “Están clasificados como NN hasta que se pueda establecer quiénes fueron las personas que cometieron los delitos”, aclaró la fiscal Martí.



EL CASO BRiTEZ

Los imputados por lo ocurrido frente a la casa de Brítez son tres hombres cuyas iniciales sos SDB; EMB; y ENF. A los tres se les atribuyó la coautoría de los delitos de amenazas simples; amenazas coactivas; agresión de armas; infracción a la ley de Espectáculos Deportivos, todo ello calificado por la participación de un menor de edad y en concurso real entre sí.

En la audiencia imputativa realizada el martes 21 de marzo, el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Sergio Carraro, dispuso la libertad de los tres hombres debido a que habían quedado detenidos inmediatamente después de cometer los delitos. No obstante, el magistrado ordenó condicionar el otorgamiento de la libertad a una prohibición absoluta de ingreso a espectáculos públicos que se organicen en la Circunscripción Judicial número 1.