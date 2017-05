9 de Julio y Sportivo en el duelo saliente

Este domingo se completará la sexta fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol con cuatro partidos, siendo los dos a disputarse en nuestra ciudad muy atractivos.En uno de los casos, estará el interés decididamente por la lucha de los puestos de privilegio. En una fecha donde el puntero Ben Hur resignó por primera vez dos puntos, le abrió nuevamente a 9 de Julio la posibilidad de alcanzarlo si, en el estadio Germán Soltermam, puede superar a Sportivo Norte. Pero por otra parte, el equipo de Barranquitas está teniendo un gran presente y su invicto con tres triunfos y dos empates le posibilita ilusionarse con estirar su buen presente. Y un hipotético triunfo lo catapultaría al segundo puesto.El otro compromiso a jugarse en Rafaela será en barrio Italia, donde Argentino Quilmes enfrentará a Peñarol. Los cerveceros están saliendo paulatinamente del fondo luego de un arranque complicado, mientras que el elenco de Villa Rosas, aun con cierta irregularidad, mantiene su característica de protagonismo por los puestos importantes.Los otros dos cotejos serán en la región. Argentino de Humberto recibirá al Dep. Ramona, mientras que La Hidráulica en Frontera hará lo propio con Libertad de Sunchales, en compromisos donde los cuatro conjuntos necesitan sumar para no quedar en el fondo.Este es el detalle de los encuentros, a disputarse a las 15:30 (14 en Reserva): 9 de Julio vs. Sp. Norte, Roberto Franco; Quilmes vs. Peñarol, Ariel Gorlino; Argentino de Humberto vs. Dep. Ramona, Raúl Rodríguez y La Hidráulica vs. Libertad, Enrique Calderón.PRIMERA BSe disputará la tercera fecha: Zona Norte, Independiente de San Cristóbal vs. Sp. Roca, Claudio Gonzalez; Dep. Aldao vs. Dep. Tacural, Gisela Trucco; Moreno de Lehmann vs. Unidad Sancristobalense, Sergio Romero; Independiente de Ataliva vs. Tiro Federal de Moisés Ville, Guillermo Tartaglia.Zona Sur: Talleres de María Juana vs. Dep. Josefina, Mauro Cardozo; Bochófilo Bochazo vs. San Martín de Angélica, José Rodríguez; Argentino de Vila vs. Atlético María Juana, Rodrigo Pérez; Zenón Pereyra F.C vs. Sp. Santa Clara, José Domínguez.PRIMERA CSan Isidro de Egusquiza vs. Sp. Libertad, Angelo Trucco; Atlético Esmeralda vs. Dep. Bella Italia, Sergio Rusch; Dep. Susana vs. Juv. Unida, Silvio Ruiz y Sp. Aureliense vs. Belgrano de San Antonio, Gonzalo Hidalgo.