CRAR se impuso en Rosario

El Círculo Rafaelino de Rugby obtuvo ayer un valioso triunfo como visitante en Rosario ante Logaritmo, por 35 a 24, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Zona Ascenso del Torneo Regional del Litoral. El equipo dirigido por Leo Crosetti y Cristian Martino apoyó cinco veces en el ingoal local, obteniendo un preciado bonus ofensivo, dentro de un trámite muy intenso.Los tries de CRAR fueron apoyados por Lautaro Trossero en dos oportunidades, Nahuel Robledo, Juan Imvinkelried, Gastón Epelbaum, mientras que Ignacio Pfaffen sumó dos penales y dos conversiones. El primer tiempo se fue 25-14 favorable para la visita.La formación inicial fue con Nicolás Gutiérrez, Matías Rocchi y Martín Zegaib; Juan Imvinkelried y Franco Davicino; Juan Pablo Imvinkelried, Ignacio Minetti y Mariano Ferrero; Maximiliano Bertholt e Ignacio Pfaffen; Nicolás Imvinkelried, Valentín Rota, José M. Williner y Nahuel Robledo; Lautaro Trossero.Los cambios fueron Juan Salari por Rota; Epelbaum por Minetti; Brown por Bertholt; Zbrun por Rocchi; Ignacio Rota por Epelbaum y Campos por Nicolás Imvinkelried.En el juego de Reserva CRAR se impuso por 20 a 16, mientras que en Pre-Reserva fue victoria del conjunto local por 14 a 12. En la próxima fecha el Círculo Rafaelino estará midiéndose ante La Salle en Rafaela.TODO EL PANORAMAGrupo A: Tilcara 13 – Universitario de Santa Fe 18 (1-4), Duendes 48 – Provincial 17 (5-0), Jockey 17 – GER 42 (0-5).Posiciones: Duendes 10, GER 9, Jockey 5, Universitario de Santa Fe 4, Tilcara 1, Provincial 0. Próxima fecha: Jockey – Tilcara, GER – Duendes, Provincial – Universitario de Santa Fe.Grupo B: CRAI 34 – Estudiantes 14 (5-0), Universitario de Rosario 25 – Rowing 18 (5-1), Old Resian 41 – Santa Fe RC 21 (5-0).Posiciones: CRAI 9, Rowing, Old Resian, Estudiantes y Universitario de Rosario 5, Santa Fe RC 0.Próxima fecha: Santa Fe RC – Rowing, Estudiantes – Old Resian, CRAI – Universitario de Rosario.Los Caranchos 31 – Cha Roga 27 (5-2), Logaritmo 24 – CRAR 35 (0-5), La Salle 37 – Los Pampas 22 (5-0).Posiciones: CRAR 10, La Salle 9, Los Caranchos 5, Los Pampas 4, Cha Roga 2, Logaritmo 1.Próxima fecha: CRAR – La Salle, Los Pampas – Cha Roga y Logaritmo – Los Caranchos.