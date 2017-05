Jaguares volvió a la victoria

Jaguares, la franquicia argentina en el Súper Rugby, logró dar vuelta un partido que le fue adverso y pese a no jugar de manera prolija venció anoche a Sunwolves de Japón por 46 a 39, por la undécima fecha del torneo, que se disputó en el estadio de Vélez Sarsfield.El conjunto argentino volvió a ganar luego de cuatro derrotas consecutivas y aún, matemáticamente, tiene esperanzas de poder lograr la clasificación a los playoffs. En gran parte del partido Jaguares estuvo abajo en el marcador y logró revertir el resultado sobre los 10 minutos finales.Jaguares marcó seis tries mediante Leonardo Senatore, Emiliano Boffelli, Matías Alemanno, Matías Moroni y Agustín Creevy, en dos ocasiones, además de un try penal. Ahora la franquicia de la UAR recibirá en la próxima jornada, el sábado venidero, a Force de Australia.