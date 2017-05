All Boys le ganó a Chicago y Argentinos empató en Madryn

BUENOS AIRES, 7 (NA). - All Boys derrotó por 2 a 0 a Nueva Chicago en una nueva edición del clásico y lo dejó afuera de los puestos de ascenso, en un partido válido por la trigésimo primera fecha de la B Nacional. Los goles del equipo de Floresta fueron convertidos por Juan Manuel Vázquez y Maximiliano Salas, a los 28 del primer tiempo y 23 del segundo, respectivamente. All Boys fue superior a su histórico adversario y pudo volver al triunfo en condición de local.El líder Argentinos Juniors sacó un importante empate 0 a 0 en su visita a Guillermo Brown de Puerto Madryn y mantuvo su diferencia con su inmediato perseguidor. Ambos equipos tuvieron chances para marcar, pero fallaron en la terminación, en un juego donde el que mayor rédito obtuvo fue el "Bichito", que continúa como puntero del certamen.Mientras que Chacarita dejó pasar el tren porque de haberle ganado a Atlético Paraná hubiera quedado como escolta de Argentinos. En la igualdad 1 a 1 que protagonizaron en Entre Ríos, Maximiliano Casa abrió la cuenta para el "Funebrero", a los 15 del segundo tiempo, pero Enzo Noir empató a los 31.Por su parte, Douglas Haig venció 1 a 0 a Crucero del Norte en Pergamino y llegó a la parte media de la tabla de posiciones. El autor del único gol fue Jorge Córdoba, a los 41 minutos del segundo tiempo. Crucero del Norte, a su vez, no logra salir de la zona baja de la clasificación, aunque tiene un buen promedio que no lo hace correr riesgo con la pérdida de categoría. En tanto, San Martín de Tucumán batió 2 a 1 a Villa Dálmine en Campana y escaló varias posiciones. El equipo dirigido por Diego Cagna anotó a través de Ramón Lentini y Rodrigo Moreira, a los 35 del primer tiempo y a los 18 del complemento, respectivamente. Dálmine descontó a través de Pablo Ruiz, a los 23 de la segunda etapa.Por último, Instituto dejó pasar una buena oportunidad para descontarle puntos a Argentinos al perder 2 a 0 en su visita a Brown de Adrogué. Los dos goles del "Tricolor" fueron convertidos por Juan Manuel García, a los 34 y 39 del complemento.