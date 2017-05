Newell's recibe a Independiente

Newell´s Old Boys será local hoy de Independiente en el marco de la continuidad de la vigésima tercera jornada del torneo de Primera División, partido en el cual buscará ganar para no perderle pisada a Boca y se medirá ante un rival que se hace fuerte de visitante.

El encuentro comenzará a las 20:15, tendrá el arbitraje de Fernando Espinoza, será televisado por Telefé y el elenco de Diego Osella viene derrotar a Huracán por 1 a 0 en Parque de los Patricios. El entrenador del conjunto de Rosario confirmó que no realizará variantes, por lo cual pondrá a los mismos once que empezaron jugando frente al "Globo" la semana pasada.



PARA SEGUIR PRENDIDO

San Lorenzo y Rosario Central, dos equipos que llegan en alza, medirán fuerzas cuando se enfrenten hoy, en el Nuevo Gasómetro. El encuentro se disputará desde las 18.15 en el estadio Pedro Bidegain, con el arbitraje de Andrés Merlos y la televisación de El Trece.

El conjunto "azulgrana" dejó atrás el mal momento que puso en duda la continuidad del entrenador Diego Aguirre, se volvió a poner en carrera en la Copa Libertadores con dos victorias y en el certamen local viene de ganarle a Gimnasia, en La Plata, con un equipo conformado con algunos suplentes.



PARA ZAFAR

La situación apremiante de ambos en la zona de los promedios del descenso, hace que el partido entre Arsenal y Olimpo de Bahía Blanca, que se disputará hoy en Sarandí, cobre mayor significado en cuanto a puntos se refiere, en el marco de la vigésimo tercera fecha.

El partido se disputará en el estadio "Julio Humberto Grondona" de Sarandí, desde las 15.45 horas, con el arbitraje de Héctor Paletta y televisación de la TV Pública.

Los dos equipos, de terminar el torneo hoy, estarían perdiendo la categoría, ya que en los promedios Olimpo ocupa la plaza 27 y Arsenal 28.



DUELO CLAVE

Aldosivi recibirá a Huracán en un partido en el cual ambos equipos buscarán una victoria ya que ambos vienen con una racha negativa y además necesitan sumar para engrosar sus promedios. El encuentro se jugará a las 15.15 en el estadio José María Minella de Mar del Plata, será controlado por el árbitro Hernán Mastrángelo, irá televisado en directo por canal 9.



POR LA OCTAVA

Colón se enfrentará hoy como local a Atlético Tucumán en un partido válido por la vigésimo tercera fecha del Torneo de Primera en el que intentará quedarse con su octava victoria consecutiva. El encuentro se jugará a las 20.15 en el estadio Brigadier General Estanislao López, será arbitrado por Mariano González, irá televisado en directo por la señal de cable DepotTV y al mismo el equipo de Santa Fe llega con una racha de siete triunfos mientras que en la fecha pasada venció a Sarmiento en Junín.



EN F. VARELA

Defensa y Justicia se enfrentará hoy a Godoy Cruz, partido en el que buscará su cuarto triunfo consecutivo ante un equipo que llega entonado tras clasificarse a los Octavos de Final de la Copa Libertadores.

El encuentro se jugará a partir de las 18.00 en el estadio Norberto Tomaghello en Florencio Varela, contará con el arbitraje de Néstor Pitana y será televisado en directo por la TV Pública.