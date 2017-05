Boca empató y River ganó con goleada

El líder Boca no le pudo encontrar la vuelta a un combativo Estudiantes y terminaron igualando 0 a 0, en un partido disputado en el estadio Ciudad de La Plata y correspondiente a la vigésimo tercera fecha. Con este resultado, Boca suma 49 puntos, cuatro más que Newell's, que hoy recibe a Independiente y tiene la posibilidad de acortar distancias.

En el encuentro, Nelson Vivas, técnico de Estudiantes de La Plata, volvió a tener una reacción desmedida dentro de un campo de juego, arrancándose la camisa y pateando un micrófono de ambiente, enojado por un fallo arbitral en el partido ante Boca. La jugada que provocó la furia de Vivas se produjo a los 26 minutos del primer tiempo, cuando el arquero boquense, Agustín Rossi, salió a cortar un centro con los puños y en el envión golpeó a Juan Cavallaro, jugada reclamada por Estudiantes como penal. Sin embargo, el juez del partido, el rafaelino Silvio Trucco, consideró que no hubo infracción del portero "xeneize", por lo que Vivas increpó con vehemencia al cuarto árbitro, Pedro Argañaraz.



RIVER CONTUNDENTE

Con un segundo tiempo arrollador, River logró anoche una goleada inobjetable frente a Temperley por 4-1, para llegar entonado al Superclásico de la próxima semana ante el líder Boca, a quien sueña con pelearle el título del torneo de Primera División.

Después de un primer tiempo que terminó 1-1 por los dos golazos de Lucas Alario y Cristian Chimino, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo lo resolvió con autoridad. Otra vez Alario, de penal, Sebastián Driussi y el uruguayo Camilo Mayada redondearon el triunfo para el "Millonario", que quedó con 42 puntos y a siete de Boca, tras el empate del equipo de La Ribera en su visita a Estudiantes de La Plata.



RACING, POR LA MINIMA

Un buen primer tiempo le bastó a Racing para vencer 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Presidente Perón, por la vigésimo tercera fecha del Torneo de Primera División. El único gol lo convirtió el juvenil de la Selección argentina Sub 20 Lautaro Martínez, a los 34 minutos de la etapa inicial, después de un muy buen centro de Emanuel Insúa.

Racing dominó el trámite y superó claramente a su rival en el primer tiempo, que de no haber sido por la buena actuación de Alexis Martín Arias pudo haber sufrido algún tanto más. Sin embargo, Gimnasia -que preservó varios titulares porque juega Copa Sudamericana el martes- mejoró en el complemento a partir del ingreso de Brahian Aleman y tuvo ocasiones para igualar, aunque también se descubrió en defensa y el local pudo haberlo liquidado.



LANUS, POR SAND

El inoxidable delantero José Sand anotó un doblete que le permitió a Lanús superar como visitante a Patronato de Paraná, por la fecha 23 del torneo de Primera División 2016/17, para seguir prendido en la lucha por el ingreso a las Copas internacionales de la próxima temporada. Sand marcó los dos goles del ganador en el segundo tiempo, a los 4 minutos, con una ejecución de tiro penal, y a los 37, cuando Patronato se jugó por el empate en forma desesperada.