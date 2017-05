Le llevó un tiempo, y fue letal

Lucas Hoyos fue la gran figura en el triunfo de ayer. Cuando las ‘papas’ quemaron el 1 de la ‘Crema’ apareció en todo su esplendor -en dos oportunidades- para mantener la valla en cero. El primer tiempo fue de Unión pero Atlético pegó de arranque en el complemento y luego pasó por arriba al ‘Tate’. Díaz y Gudiño siguen facturando y Ramiro Costa debutó en la red con un golazo, y también metió una gran asistencia.Noche redonda para los dirigidos por Llop que pudieron sacar adelante un partido que pintaba desfavorable.La figura del equipo. Están los que hacen los goles, como Gudiño y Díaz, pero el arquero anoche tuvo dos intervenciones estupendas (iban 0 a 0). A los 26m a Soldano y a los 39m un cabezazo de Magallán. En el complemento tapadón a Vadalá.Tuvo su debut como titular y fue prolijo. Mejor en la marca que en la proyección. Controló a Cejas por su sector. En el ST se soltó más.Jugó en su posición natural. Se complementaron muy bien con su compañero de zaga. También ganó en el área rival y se la sacaron sobre la línea.Mantiene su regularidad de siempre. En la única que quedó pagando apareció Pittinari para barrer y salvarle la ropa. No la tuvo fácil con el tiempista y ágil de Soldano pero se las arregló.Sufrió mucho con Gamba, sobre todo en el primer tiempo. No gravitó en ataque y mejoró en el complemento. El temperamento de siempre.Tiene algo diferente. Cuando no gravitaba apareció para poner el 2 a 0. Con el rival más desordenado encontró espacios y generó peligro. Es el goleador de la ‘Crema’ con 8. Letal.Como todo su equipo fue uno en el PT y brilló en el ST. Arrancó impreciso con los pases pero una vez más se comió la mitad de la cancha.Mucho sacrificio y solidaridad. No encontró la pelota en el PT y fue clave en algunos relevos.Tuvo algunas buenas intervenciones pero también perdió mucho contra los mediocampistas de Unión.Levantó en el segundo tiempo, tanto que de arranque le sirvió el gol a Díaz. Cuando se enchufó el equipo tuvo juego asociado.Picante. Había tenido una en el arranque del partido y en el inicio del complemento no perdonó. Efectivo. Preciso.Entró bien. Marcó su primer gol con Atlético en Primera (había hecho uno por Copa Santa Fe) y asistió a Gudiño. Desahogo total.Le dio dinamismo al mediocampo. Tuvo una pero no definió cómodo y se fue muy cerca. Entró bien y se corrió todo.pocos minutos en cancha para ser evaluado.