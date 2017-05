BUENOS AIRES, 7 (NA). - El Gobierno subrayó ayer que rechaza "el concepto del 2x1 y más aún que se aplique a crímenes de lesa humanidad", al tiempo que lo calificó como "un símbolo de la impunidad", pero el kirchnerismo consideró que el fallo de la Corte Suprema de Justicia fue una "decisión" de la Casa Rosada y anticipó que pedirá el juicio político de los magistrados.

"Rechazamos el concepto del 2x1 y más aún que se aplique a crímenes de lesa humanidad", afirmó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aunque consideró que el fallo de la Corte Suprema que otorgó ese beneficio al represor Luis Muiña "es muy restrictivo" y "a lo sumo puede aplicarse a un puñado de casos".

Si bien aclaró que "eso tiene que resolverlo la Justicia", el jefe de Gabinete remarcó en diálogo con Radio Nacional que el Gobierno espera que "sea muy restrictivo" y cuestionó en duros términos ese sistema contemplado en una ley que fue derogada en 2001.

El ministro coordinador señaló que para el Gobierno "el 2x1 es un símbolo de la impunidad en la Argentina, beneficiaba a los delincuentes más complicados, que estaban juzgados por los crímenes más duros y esto se agrava muchísimo con lo que tiene que ver con lesa humanidad".

Asimismo, el referente del PRO se refirió a las acusaciones que hicieron algunos sectores de la oposición y de los organismos de derechos humanos que vincularon a la Casa Rosada con el fallo del máximo tribunal.

"Más allá de los que puedan ver fantasmas en las decisiones o los que necesiten politizar este tema porque con eso hacen una bandera de división, nosotros sostenemos una política de Estado en este sentido", resaltó Peña, en alusión al proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

En ese sentido, el jefe de Gabinete recordó que el presidente Mauricio Macri obtuvo de parte de su par de Estados Unidos, Donald Trump, "documentos desclasificados para seguir profundizando el conocimiento de la verdad como reclaman los organismos de derechos humanos".

No obstante, el diputado nacional del FPV-PJ y nieto recuperado Juan Cabandié anticipó que pedirá el juicio político de los jueces de la Corte Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

"Es un indulto encubierto, esto merece juicio político contra los tres magistrados, sin lugar a dudas. Estos tres magistrados que están desconociendo el marco internacional. El Colegio de Abogados debería sacarle el título a estos tres magistrados", sostuvo el referente de La Cámpora.

En diálogo con Radio 10, el diputado criticó a los jueces pero afirmó al mismo tiempo que, más allá de que varios funcionarios hayan condenado la decisión del máximo tribunal, "el fallo es una decisión del Gobierno".

"El voto de Highton de Nolasco tiene algo de retribución porque se está discutiendo la edad de los jueces, no sea cosa que no se aplique a los jueces de la Corte y ella siga en la Corte", señaló Cabandié.