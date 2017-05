BUENOS AIRES, 7 (NA). - El diputado radical Ricardo Alfonsín cuestionó ayer a su partido por no hacer valer su voz dentro de la alianza de gobierno y conformarse con ser "convidado de piedra", en tanto que consideró que el "problema" de Cambiemos es que "la hegemonía la tiene un partido liberal".

Muy crítico con la conducta del Comité Nacional de la UCR, al que acusó de "callar la boca" frente a decisiones políticas del Gobierno que considera erradas, el hijo del expresidente Raúl Alfonsín recalcó que el partido centenario debería "volver al espacio de donde nació, de centroizquierda y socialdemócrata".

"Cambiemos tiene un problema: la hegemonía la tiene un partido liberal y no hubo un acuerdo programático", agregó, al hacer referencia a la necesidad de un mayor protagonismo de la UCR en la coalición de Gobierno. A continuación, los principales pasajes de la entrevista:

- ¿Qué balance realiza sobre el funcionamiento interno de Cambiemos?

- Es un frente que reunió fuerzas que piensan diferente porque era necesario aventar los riesgos que se cernían sobre valores fundamentales de la República. De no haber sido por esas circunstancias históricas, en lugar de reunirnos en un frente, hubiéramos competido. Cambiemos era importante en la medida en que la UCR se pudiera expresar. No ha hecho eso el partido. Si ese espacio existiera, algunos errores de Gobierno no se hubieran cometido, y no solamente las que se rectificaron. Cambiemos tiene un problema: la hegemonía es de un partido liberal y no hay un acuerdo programático.

- ¿Siente que la UCR es un actor de reparto en Cambiemos?

- No le puedo reprochar eso al PRO. Eso se lo puedo reprochar a mi partido, que creyó equivocadamente que el hecho de no haber ganado las PASO nos colocaba en la situación de convidado de piedra. En las decisiones que se toman desde el Congreso sí podemos participar, pero en las que toma el Poder Ejecutivo, la UCR no ha expresado su voluntad de participar.

- El kirchnerismo fue derrotado en 2015. ¿Se justifica sostener ese frente?

- Habrá que ver si esas amenazas desaparecen o no. Cuando desaparezcan las amenazas que justificaron la construcción de una experiencia políticas como esta, habrá que repensar en la UCR qué es lo que hacemos. No ahora, porque todavía subsisten esas circunstancias históricas que hicieron que gran parte de la sociedad pidiera que se juntaran incluso los que piensan distinto. Pero creo que debemos volver al espacio de donde nacimos, y ensayar un espacio de centroizquierda y socialdemócrata, que en la Argentina está vacante.

- ¿Usted se mantiene dentro de Cambiemos?

- Soy uno de los pocos que cumple con el compromiso que asumimos en (la Convención de) Gualeguaychú. Se dijo en ese momento que si no nos tocaba ganar las PASO, haríamos valer los recursos político partidarios para influir en las decisiones para impedir que se cometan errores. Lamentablemente, eso no ocurre. La mayor responsabilidad yo la atribuyo a mi propio partido.

- En este marco, ¿cómo evalúa el rol de Ernesto Sanz y José Corral?

- Yo no me puedo hacer cargo del Comité Nacional. Corral es el presidente, lo eligieron radicales. No me hago cargo de la interlocución que pueda tener Sanz hacia adentro de Cambiemos. A él lo designó el PRO para ocupar ese rol. Ahora bien, evidentemente Corral y Sanz comparten una visión acerca de cuál es la actitud más responsable del partido, que es callando la boca. Yo discrepo muchísimo con eso.