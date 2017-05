Atlético no se resigna y da pelea: goleó a Unión en el Monumental

Atlético de Rafaela no se entrega. Demoró un tiempo en quitarse de encima la resaca emocional del triunfazo conseguido en Bahía Blanca el domingo pasado. Y en la vibrante segunda etapa, con una gran efectividad, sacó adelante un partido que pintaba más complejo y terminó goleando a Unión de Santa Fe por 3 a 0 gracias a los goles de Leandro Díaz, Gabriel Gudiño y Ramiro Costa (el primero con la casaca de la ‘Crema’).

“Qué la Crema es de Primera y de Primera no se va”, así despidió el estadio entero a este grupo de muchachos que deja la vida, y algo más, en cada presentación. Qué más allá de no haber jugado un gran partido, sobre todo en el primer tiempo, donde este pobre Unión le manejó la pelota y tuvo las más claras, los de Juan Manuel Llop no tuvieron juego asociado, no se encontraron los que tienen que crear, pero el complemento fue otro y gracias a la alta efectividad terminó goleando al ‘Tate’ para sumar la segunda victoria al hilo y mantener más viva que nunca la ilusión de quedarse en Primera.

Un desafío que por momentos se le hace cuesta arriba, pero no flaquea en su intento. El 3-0 de anoche lo tonifica, le permite seguir creyendo en ese sueño y acortar a siete puntos la diferencia que le lleva Quilmes, otro de los equipos comprometidos con el bajo promedio.



UN TIEMPO PARA CADA UNO



En el primer tiempo Unión se mostró más criterioso a la hora de manejar la pelota y así contó con varias situaciones de gol. Le costó al conjunto local encontrar el balón y la visita se hizo ancho, movió de lado a lado y se generó sus espacios.

A pesar de esto, lo tuvo Leandro Díaz a los 3 minutos, pero en el amago se le fue larga la pelota y Leonardo Sánchez pudo sacarla junto al palo derecho. Unos minutos después Díaz pivoteó bien y Luna definió por arriba del travesaño. Más tarde, el derechazo de Nelson Acevedo se fue cerquita del palo izquierdo. A los 17, la salida a destiempo de Nereo Fernández para despejar el envío del tiro libre de Itabel, cabeceó Oscar, y la terminaron sacándola sobre la raya.

A los 26, Hoyos tuvo su primera gran intervención con un tapadón a Franco Soldano, tras una pelota perdida en una salida en el medio y contra de Unión. Cerca del cierre, otra vez el portero de la 'Crema' apareció para meter un manotazo ante el cabezazo de Santiago Magallán, que con fortuna Erramuspe se pasó en el rebote y no pudo conectar.



La historia fue totalmente diferente en el complemento. Atlético potenció sus virtudes y expuso la endeblez defensiva del elenco del debutante Pablo Marini al punto de construir la goleada para el desahogo del buen marco de público que asistió al Monumental de barrio Alberdi.

A los 2 minutos, el acierto de Fernando Luna por izquierda y la contundencia de Leandro Díaz para definir. Luego, el contraataque con el pase quirúrgico del uruguayo Emiliano Romero y la potencia de Ramiro Costa para colgarla de zurda al palo derecho y marcar así su primer gol con la casaca 'albiceleste'. Más el impecable cabezazo de Gabriel Gudiño tras el pase de Costa para dar el golpe final.

'Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión y en el último suspiro…ay celeste regalame un sol...' cantan los No Te Va Gustar. Te guste o no, Atlético de Rafaela continúa dando muestras de vida y pelea por mantener su lugar en Primera, donde quiere quedarse. Y tiene con que.