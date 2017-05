Nacieron siamesas y permanecen graves

SAN LUIS, 7 (NA). - Una mujer dio a luz en San Luis a trillizas, dos de ellas siamesas que permanecían en grave estado, mientras que la tercera evolucionaba en forma favorable. Los médicos de la Maternidad Teresita Baigorria, de la capital puntana, creen que las dos gemelas tienen escasas chances de sobrevivir.Daniel José, jefe del servicio provincial de Cirugía Cardiomuscular, indicó, en declaraciones reproducidas por el sitio del Diario de la República, que "las siamesas más allá de compartir corazón, vasos sanguíneos e hígado tienen otras cardiopatías congénitas asociadas, sumado al bajo peso. Todos esto hace que el pronóstico sea malo"."No vemos que con este pesaje y este tipo de cardiopatía haya ningún tipo de posibilidades de resolución médico quirúrgica ni aquí, ni en Buenos Aires, ni en ningún lado. No hay experiencia en estos casos", aseguró el cardiocirujano.No obstante, señaló que van a continuar con la asistencia a las siamesas a través de soportes vitales, respiratorios, nutricionales y de hidratación."Las expectativas que tenemos son buenas, los especialistas que trabajan en la terapia neonatal tienen mucha experiencia en pacientes de bajo peso. En este momento si bien se asiste a las tres, la que tiene chances reales de defenderse y salir adelante es la nena solita", afirmó José.En cuanto a como los padres siguen el proceso, admitió que tienen que estar con la bebé que más chance tiene de sobrevivir."La situación que están viviendo los papás es de dualidad, porque la cabeza de ellos tiene que estar para la bebé que tiene más chances de sobrevivir. Si bien es una situación difícil, la han ido madurando desde que se hizo el diagnóstico hace ya un par de meses", explicó.El nacimiento se produjo este viernes tras un proceso natural y no de fertilización asistida, mientras que la madre, que dio a luz por cesárea y no era primeriza, se encontraba en buen estado.Las dos bebas siamesas totalizan un peso de 2,4 kilos, presentan una malformación cardíaca severa y tienen comprometidos el corazón y el hígado.