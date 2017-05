Oposición pide investigar las obras hidráulicas y viales en la Provincia

Senadores justicialistas solicitaron que se forme una Comisión Bicameral Investigadora y de Seguimiento de las obras hidráulicas y viales en la Provincia.Con el respaldo del Bloque de Senadores Justicialistas, Alcides Calvo presentó en la Cámara baja un proyecto del Ley con el que impulsa la creación de una "Comisión Bicameral Investigadora y de Seguimiento de las Obras Hidráulicas y Viales" que ponga el foco en la planificación y ejecución de trabajos públicos referidos a obras hídricas y viales en el territorio provincial durante el período comprendido entre el año 2008 y el 2015 inclusive, es decir, durante las gestiones de los gobernadores socialistas Hermes Binner y Antonio Bonfatti. Además, en la iniciativa pide determinar la actuación de los organismos del Estado competentes en la materia en dicho lapso de tiempo, así como también realizar el seguimiento permanente de las obras que se planificaron o se prevean realizar a partir del año 2016 con la finalidad de modificar el deficiente cuadro que muestra la Provincia de Santa Fe en materia hídrica y vial.La propuesta del senador Calvo encendió el debate en la sesión del jueves, que se extendió durante más de una hora y media y durante la cual hubo cruce de acusaciones entre oficialistas y opositores por lo que se hizo o se dejó de hacer.En sus fundamentos de la iniciativa el Senador por el departamento Castellanos destaca que la Provincia de Santa Fe "ha sufrido en un corto tiempo dos golpes climáticos graves que han impactado fuertemente el corazón agrícola ganadero de la provincia de Santa Fe, dando como resultado pérdidas totales de U$S 2.500 millones durante el año 2016 y de casi U$S 800 millones durante los primeros meses de este año y que este panorama desolador muestra 7 millones de hectáreas bajo agua, con 18 de los 19 departamentos en emergencia, siendo los departamentos Castellanos, Las Colonias, San Martín, San Jerónimo, Belgrano, Caseros y Gral López entre otros, los más afectados y una cuenca lechera, quizás la más productiva del mundo, en situación terminal"."La Provincia `Agropecuaria´ de Santa Fe hoy vive una situación de colapso, con pequeños y medianos productores complicados, con un fuerte deterioro de la infraestructura rural, donde los caminos rurales, puentes y rutas se encuentran bajo el agua", subrayó el legislador.Asimismo, Calvo afirmó que "el problema ya no es sólo productivo sino social, primero porque golpea a los productores, los deja inertes, con pérdidas productivas y sin posibilidad de reacción, y segundo porque afecta los pueblos y ciudades del interior que interactúan en la región económica". "Estos desastres, que gracias a Dios no han provocado la pérdida de vidas humanas en forma directa, han dejado y dejará secuelas graves en quienes vivieron y sufrieron las mismas, con importantes daños psicológicos ocasionados por la depresión y la tristeza de haber sufrido irreparables perjuicios económicos que anulan cualquier capacidad de respuesta humana y que en algunos casos han provocado el suicidio de la personas afectadas", denunció.En un plano netamente político, Calvo se preguntó "qué se hizo durante estos años para `prevenir´ las consecuencias? y ¿qué se planificó para prevenir”? Al respecto, dejó en claro que esta será una de las tareas que llevará a cabo la Comisión Bicameral: investigar cuál ha sido el papel que ha llevado adelante el Gobierno Provincial en relación a la elaboración en estos últimos ocho años de algún Plan Integral o Plan Maestro sobre todas las cuencas fluviales de la provincia que permitieran “prevenir” y atenuar el perjuicio de las reiteradas inundaciones.El legislador consideró que es necesario "determinar los grados de responsabilidad que le compete a quienes tuvieron a su cargo la administración de los recursos del estado todos estos años y principalmente a aquellos que conducían los Organismos encargados de planificar y desarrollar las obras de infraestructura hídricas y viales, por eso serán relevantes las conclusiones a que pueden arribar los trabajos de la Comisión Bicameral".También resultará de sumo valor el trabajo permanente de la Comisión Bicameral en el seguimiento de las nuevas obras que se planifiquen y ejecuten hacia adelante y que permitan ir monitoreando el grado de avance y efectividad de las mismas, en el corto, mediano y largo plazo, contando para ello con la invalorable colaboración del Consejo Asesor que se crea en esta ley, en el cual se hallan representados importantes actores vinculados a sectores sociales, económicos y gremiales, lo que sin lugar a dudas enriquecerá el accionar de la Comisión Bicameral.