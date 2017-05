Por otro triunfazo, pero en casa

Tras la gran victoria del fin de semana pasado en Bahía Blanca ante Olimpo por 2 a 1, jugando en gran parte con un jugador menos, Atlético de Rafaela recibirá esta tardecita a Unión de Santa Fe, un partido siempre especial para ambos por la rivalidad que ha ido creciendo en los últimos años, en la continuidad de la 23ª fecha del Torneo de Primera División en el cual buscará una nueva victoria que le permita ilusionarse con la permanencia en la máxima categoría. La Crema, que aún no ganó en su casa en lo que va de 2017, tratará se aprovechar ese envión anímico para lograr el segundo triunfo consecutivo para seguir ilusionándose con la permanencia en la divisional. La Crema, que pese a la mejoría de los últimos partidos continúa con el peor promedio, sabe que no debe perder más puntos en casa y deberá hacerse más fuerte que nunca, teniendo en cuenta que el fin de semana que viene volverá a ser local, esta vez de Atlético Tucumán.Finalmente, para este duelo, el entrenador Juan Manuel Llop podrá contar con los defensores Oscar Carniello y Mathías Abero, quienes se entrenaron a la par de sus compañeros. Carniello tuvo que salir en el entretiempo del encuentro ante Olimpo por un fuerte golpe en la zona de la cadera mientras que Abero venía con una carga en el isquiotibial y ambos estaban en duda, pero se recuperaron y estarán desde el inicio. Además Llop dispuso que el juvenil Lucas Blondel ocupará el lugar de Teodoro Paredes, quien fue expulsado frente a los bahienses, mientras que Kevin Itabel reemplazará a Angelo Martino en el mediocampo. En el banco de relevos estarán Ramiro Macagno, Tomás Baroni, Diego Montiel, Facundo Soloa, Martino, Robin Ramírez y Ramiro Costa. Cabe recordar que el delantero Mauro Albertengo se desgarró entre semana y estará al menos 3 semanas inactivo.En Unión, debutará este sábado Pablo Marini como nuevo DT en reemplazo de Juan Pablo Pumpido con el objetivo de levantar cabeza para ingresar a las copas y también mirando de reojo la previa de un nuevo clásico santafesino que se disputará el próximo domingo en el Brigadier López. El elenco de Santa Fe viene de igualar ante Patronato sin goles como local bajo el interinato de Eduardo Magnin y en su estreno, Marini realizaría varias modificaciones tomando como referencia el equipo que empezó jugando la fecha pasada. En principio serían 4 las variantes: Santiago Magallán por Emanuel Britez, Leonardo Sánchez por Agustín Sandona, Lucas Pruzzo por Nahuel Zárate y Nelson Acevedo por el ex Atlético Manuel De Iriondo.