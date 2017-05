La Justicia rechazó aplicar el 2x1 a dos represores

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló el 2x1 en el cómputo de la condena a represores, el Tribunal Oral Federal 5 se negó ayer a aplicarlo a los casos de Héctor Giribone y José Luis Magnacco, condenados por robo de bebés en la dictadura, una interpretación que podría ser adoptada por otros magistrados. El tribunal integrado por Adriana Pallioti, Oscar Hergott, Gabriel Nardello rechazó el planteo que había presentado el exteniente de Campo de Mayo Giribone e hizo lugar al pedido del fiscal Pablo Parenti, quien había dictaminado que el 2x1 era "inaplicable" para condenados por apropiación.De esta forma, se abrió una ventana para los organismos de derechos humanos, ante la posibilidad de que fiscales y jueces comiencen a distinguir casos y que el precedente sentado por el máximo tribunal en el expediente del represor Luis Muiña no sea aplicable a todos los condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura.En el caso de Magnacco, fuentes judiciales confirmaron a NA que el fallo fue firmado por los jueces Palliotti y Leopoldo Bruglia y en el se advierte que el represor no reúne las condiciones formales necesarias para acogerse al beneficio de la ley. La defensa oficial de Magnacco, exmédico de la Armada que se desempeñó como obstetra en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA en la dictadura, había solicitado al Tribunal Oral Federal 5 la aplicación del 2x1 para obtener la libertad condicional.En el caso Giribone , el fiscal Parenti había advertido que el fallo por Muiña "no resulta aplicable: "La diferencia sustancial radica en que los delitos atribuidos al acusado en el fallo de la Corte cesaron mucho antes de la sanción y de la posterior derogación de la ley 24.390, mientras que Giribone continuó su actividad delictiva con posterioridad a la derogación de la ley 24.390 y, por lo tanto, cometió el hecho durante la vigencia del régimen legal actual", consignó el fiscal.De esta manera, describió que las privaciones ilegales de la libertad cometidas por el represor que fue beneficiado con el fallo del máximo tribunal cesaron en 1977, antes de la vigencia a partir de 1994 del 2x1 (ley 24.390), y que en el caso de Giribone los delitos se siguieron cometiendo aún después de su derogación, en 2001.Giribone fue condenado a ocho años de prisión en 2014 por "sustracción, retención y ocultamiento" de identidad del hijo de desaparecidos Pablo Gaona Miranda y tras el fallo de la Corte había presentado un recurso para ajustar su condena al 2x1.En su voto, la jueza Palliotti señaló que el 2x1 "no puede ser aplicado al caso, toda vez que Giribone permaneció detenido desde el 20 de septiembre de 2012 y fue condenado, por medio de un juicio oral y público, el 9 de septiembre de 2014; motivo por el cual no cumplió los dos años de detención en calidad de prisión preventiva" requeridos por la ley 24.3.90. Por su parte, Nardiello adhirió al voto de Palliotti aunque recordó la doctrina del máximo tribunal sobre que "los jueces de instancias inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones" a los fallos de la Corte, "salvo que aporten nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición".Hergott, en tanto, señaló que los delitos de Giribone cesaron en 2012 y que "al no encontrarse en cuestión el principio de legalidad, la aplicación de la ley 25.430 [que derogó el 2x1] era la norma temporal vigente al momento de la finalización de la conducta delictiva reprochada al condenado".Además de Parenti, también la fiscal federal a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, Ángela Ramos, presentó este viernes un dictamen en rechazo al recurso presentado por el represor Víctor Gallo ante el Tribunal Oral Federal 6.El planteo de los fiscales fue en respuesta a la decisión de la Corte Suprema de aplicar el 2x1, esto es el cómputo doble de los días en los que se lo mantuvo en prisión preventiva sin sentencia firme, en la pena del represor Muiña, aunque a partir de ese fallo otros represores sumaron su reclamo para obtener la excarcelación.Entre ellos se encuentran Víctor Gallo, condenado a 25 años de prisión por plan sistemático de robo de bebés; Héctor Giribone, condenado a 8 años por la entrega del joven Pablo Miranda en Campo de Mayo; y Jorge Magnasco, a cargo de los partos clandestinos de la ESMA condenado a 15 años de prisión; y también lo hizo Juan Antonio Azic, condenado a 14 años por la apropiación de la actual diputada Victoria Donda.