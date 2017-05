El precandidato a concejal de Rafaela por el Frente Renovador, Juan Pablo Tschieder, fue presentado de manera oficial junto a otros dirigentes de toda la zona y militantes, en la nueva sede ubicada en calle Lamadrid 424.Este evento se dio en el marco de diferentes presentaciones de dirigentes, como así también de representantes del espacio que tiene a nivel nacional al diputado nacional, Sergio Massa como máximo referente.El Frente, que busca tener a un representante dentro del Concejo Municipal, intentará de la mano de Tschieder convencer a parte de la ciudad con nuevas propuestas y otorgar nuevos espacios a lo que se viene haciendo en la ciudad."Tenemos un vacío enorme en el Concejo y creo que es el momento que la gente empiece a visualizar que el Frente Renovador tiene su propia casa y que más allá de todo, pueden acercarse a presentar sus proyectos y participar. Nosotros estamos para eso, para representar a la sociedad, cosa que hoy no vemos", dijo al respecto en el lanzamiento.Además comentó ante los presentes que uno de los primeros programas que lanzarán es el de 'Bajemos los precios', que fue una idea del Frente Renovador conjuntamente con el partido de la diputada Margarita Stolbizer, "y que está por salir a la calle" dijo el precandidato ante los representantes de San Vicente, Ataliva, Humberto, María Juana, Vila, entre otraslocalidades.En tanto, Tschieder, que hace desde 2006 que milita en política, se refirió a un tema muy complejo en la ciudad, que es el de la salud. Y en ese sentido, dijo que "vamos a ir por un avión sanitario. No es posible que en la ciudad no estén trabajando por eso. Además, hace de la época de Maina y de Lolo Bauducco que se viene hablando de un tomógrafo, pero en la ciudad todavía no hay nada. Seguramente lo van a traer cuando inauguren el nuevo hospital en la ciudad, mientras tantos los heridos siguen y no hay soluciones al respecto", destacó y agregó que "la sociedad no puede esperar por estas cosas, como así también lo es el acceso a la vivienda, donde nosotros queremos que se empiecen a reducir las trabas. Hoy necesitamos volver al sistema viejo, a cómo se hacía antes. Hoy se hace una parte de las obras, como lo hacen los desarrolladores inmobiliarios, y el resto va todo por mejoras", explicó el candidato.Otro de los puntos abordados en la presentación de anoche fue el planeamiento de la ciudad, en cuanto a la construcción de la ciudad, el famoso acueducto y el gas natural, donde expresó que "de la Ruta 34 al oeste vive el 40% de los rafaelinos, y ahora en invierno sería bueno preguntarle qué van a hacer al no tener gas natural", dijo.Recordemos que la participación del Frente Renovador data del 2015, donde en ese momento hubo 4 listas. "Yo perdí por una interna en su momento con Hernán Camusso. Lo felicité y al otro día me puse a trabajar con él y con la gente. En todos estos años fui juntando las quejas de los vecinos, y los temas son los más comunes: la inseguridad y el agua. Por eso queremos llegar al Concejo. Nosotros no estamos en contra de nadie, pero los concejales actuales no traen nada para la ciudad, como lo del tomógrafo, que ya hace 15 años que están en la gestión. Los responsables son todos, falta diálogo y eso se nota en la ciudad", finalizó Tschieder.