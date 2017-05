Positiva reunión con el BID en Washington

En el marco de la intensa agenda de actividades que el intendente Luis Castellano viene desarrollando en Washington DC, tuvo lugar un muy positivo encuentro de trabajo con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"A partir de la salida del default, el BID comienza a aumentar el esquema de inversiones en nuestra país", explicó Castellano. "Las inversiones en 2015 fueron de 146 millones, en 2016 fueron de 750 millones y se prevé que en 2017 sean de 2.100 millones de dólares", especificó el primer mandatario.

"Se abre así una perspectiva de desarrollo de muchos proyectos, que necesitan equipos técnicos capaces para llevarlos adelante, equipos que nosotros tenemos en nuestro municipio, y eso es lo que importa", resaltó el primer mandatario.

"En muchos casos el dinero que proviene de organismos de financiamiento internacionales como el BID no se puede aprovechar porque no se presentan proyectos adecuados, y porque no hay equipos capaces de desarrollarlos, pero no es nuestra situación", amplió el titular del Ejecutivo local, quien puso como ejemplo obras ya concretadas o en marcha, como "el plan de mejoramiento barrial ProMeBa, que aportó en barrios de Rafaela infraestructuras de saneamiento, cordón cuneta con ripio, entre otras, la pavimentación de avenida Italia y avenidas Vieytes-Marchini, que incluye además desagües, iluminación, parquización, equipamiento.

"Esa clase de proyectos son financiables a través de fondos como los del BID; es una oportunidad para Rafaela, para Santa Fe y para la Argentina", destacó Castellano, "y tenemos que aprovecharla, sobre todo porque tenemos los equipos capaces en nuestra gestión de gobierno".

Durante la reunión también se hizo hincapié en el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), un organismo del BID que también aumentará sus inversiones en la Argentina, para proyectos más orientados al desarrollo productivo. "Allí también tenemos una alternativa", señaló Castellano.



OTRAS ACTIVIDADES

Castellano participó también de otros encuentros vinculados con temas de política internacional, seguridad nacional, medioambiente, relaciones bilaterales entre la Argentina y los Estados Unidos, entre otros tópicos. En todos los casos, el posicionamiento de nuestro país en la estrategia de relaciones entre EE. UU. y Latinoamérica fue el denominador común. "Fueron encuentros principalmente de intercambio de experiencias y de aprendizaje, que siempre enriquecen la mirada para mejorar la gestión de gobierno local", reconoció el intendente.