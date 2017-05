Macri pidió "dejar de lado las diferencias políticas"

El Presidente instó a "construir juntos" y a "no confrontar", al inaugurar el Metrobús junto a la intendenta ultrakirchnerista de La Matanza, Verónica Magario.

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El presidente Mauricio Macri compartió ayer el acto de inauguración del Metrobús La Matanza con la intendenta de ese distrito bonaerense, Verónica Magario, en el que pidió "dejar de lado las diferencias políticas" para "construir y no confrontar", luego de que la referente peronista le recriminara por hacer la obra "a medias" sin que llegue hasta la Ciudad de Buenos Aires."Si dejamos de lado las diferencias políticas y nos ponemos a trabajar para la gente y ponemos la energía en construir y no en confrontar, este tipo de cosas son las que se logran", sostuvo el mandatario. En ese sentido, el jefe de Estado remarcó que con esa obra están "haciendo una transformación trabajando juntos que le va a cambiar la vida a cientos de miles de personas todos los días".El líder del PRO, quien estuvo acompañado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, resaltó que ese sistema de transporte "es una transformación histórica" y agregó: "Es entender que lo importante es apostar al transporte público, porque es lo más democrático que existe".Asimismo, subrayó que "se puede pasar de una Argentina del atajo a una del trabajo; de una en la que el Estado está al servicio de la política a una en la que está al servicio de la gente". Y bregó por un país "donde las obras comienzan y terminan en las fechas prometidas, donde las obras vuelven a ser sinónimo de futuro, de alegría, de esperanza, y nunca más de corrupción".En la previa de la presencia de Macri, Dietrich y Magario protagonizaron un tenso momento, cuando el funcionario nacional resaltaba los beneficios del Metrobús y, una vez concluidas sus palabras, la jefa comunal tomó el micrófono y despotricó contra el Gobierno. "Esta es una obra que esperábamos hace mucho tiempo, pero hay que terminarla. Hay muchas cosas que todavía tenemos que terminar. Le dije al Presidente que construimos una universidad, pero falta designar docentes para ponerla en marcha. Necesitamos que lo haga", criticó la matancera, quien le entregó al jefe de Estado una carta de distintos organismos y asociaciones para cuestionar el modo en que se llevó a cabo la obra.Luego, a través de un video subido a sus redes sociales, la jefa comunal, presidenta de la Federación Argentina de Municipios (FAM), afirmó que "La Matanza se merece un Metrobús completo, no uno a medias".El Metrobús La Matanza tiene una extensión de 16 kilómetros por los que circularán una veintena de líneas de colectivos pasando por las localidades de San Justo, Isidro Casanova, Gregorio de Laferrere y González Catán.A CHINAPor otra parte, Macri recibió al embajador de China, Wanming Yang, en la Residencia de Olivos en el marco de un encuentro, del que también participó la canciller Susana Malcorra y en el que repasaron la relación bilateral en vísperas de la visita del Presidente argentino a ese país la próxima semana cuando se entrevistará con su par asiático Xi Jinping.