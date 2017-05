Sensaciones y sentimientos

Existen. Son el resultado indirecto de la lectura de los diarios por internet.Todos los que se asoman a la parte de abajo de las noticias los identifican, pero no llegan a conocer muchas veces sus verdaderos nombres.Algunos los llaman foristas a quienes, escondidos detrás de un seudónimo, hacen saber su opinión personal (y muy personal) al pie del artículo que se acaba de leer.Ejercen ellos un importantísimo derecho que les han otorgado los titulares de esos medios para que se expresen con libertad; para eso les dieron la ventaja que implica el anonimato aunque, por supuesto, mediante una reglamentación del espacio y reservándose el derecho de veto del texto si consideran que se ha incurrido en abuso de las normas. Pensándolo bien y más que bien, es una facultad que debería agradecerse ya que es más amplia que la que tienen los que escriben cartas de lectores, que deben firmar con su nombre y número de documento.El lector que frecuenta esos espacios habrá comprobado -lo hace permanentemente- que es interpretado por muchos como una invitación al mal trato a funcionarios y políticos, sean de oposición o del gobierno (y también en muchísimas oportunidades) al ataque de quien los ha precedido en la opinión.Para esos “foristas” (no sabemos si es el vocablo preciso fijado por el idioma ) es la posibilidad de mostrar lo peor de ellos, comenzando con la intolerancia más feroz, destrozando en el camino el idioma, e insultando -con letras mayúsculas- como si esa fuera la forma normal y corriente de comunicarse.La sensación que se experimenta al pasar la vista por esos mensajes, es que el disenso parece ser una excusa para el ataque rotundo, sin fundamento, y para la ofensa más dura, solo porque alguien ha emitido una opinión que esos comentaristas no comparten.Habría que preguntarse si dirían lo mismo si todos los miembros de la sociedad pudieran saber sus nombres y apellidos; si se encontraran sorpresivamente en cualquier esquina o calle con quienes tan sonoramente han descalificado. ¿Se atreverían entonces a mostrarse con esa agresividad sin motivo ni justificación?Lo que hace que se valore la libertad es el conocimiento de los límites que supone y la idea de reciprocidad consecuente. ¿Soportarían ellos ese trato desmedido por parte de los otros? Profundizando la cuestión, ¿no puede entenderse esa actitud como una falta de valentía y, al mismo tiempo, surgida de la carencia de argumentos para destruir las opiniones molestas?Habría que preguntarse qué sería de nuestras sociedades sin el respeto mínimo que se deben las personas.Habría que preguntarse en qué extraña y propia ley de convivencia se apoyan los foristas irrespetuosos para mostrarse tan irresponsablemente agresivos.Habría que preguntarse, finalmente, si merecen esa facultad de opinar usando un seudónimo. Aún teniendo en cuenta las limitaciones que hay en cada medio periodístico, ¿no es demasiado derecho para quienes no saben -ni quieren- usarlo?