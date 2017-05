¿Un pensamiento o una realidad?

¡Cuánto cuesta entender que los hijos de uno no son de uno, sino de todos!Y cuando ellos parten, desprendiéndose de lo arcaico, recién comprendemos que nosotros, hicimos lo mismo allá lejos, cuando aquellos que reposan su ajetreo físico mas allá de la materia, nos necesitaban para cumplimentar sus sueños de familia unida, apegada en continuidad a la actividad desarrollada hasta aquel momento.Pero el universo se traslada, desplaza y empuja, y nosotros somos parte activa, pensante y dinámica del propio cosmos en traslación constante, de allí que esta (otra) generación, no permanezca apegada a lo que "ya fue" y busquen con los cambios el ¿que vendrá?No los demoremos en la dilación del diferir o dilatar, saludemos con pañuelos blancos el limpio vuelo de esas almas que un día (ya historia), ayudamos, protegiendo sus iniciales e incipientes pasos por el camino de sus destinos, (no los nuestros), que les pertenecen por inexorable ley evolutiva, aunque nuestro entorno se nutra de silencios que jamás volverán a ser los mismos.Al fin y al cabo, es la ley de lo humano y efímero...¡perpetuo e inmortal!, eterna evolución, transformación y desarrollo del infinito espacio sideral que nos rodea por doquier, guste o no nos guste, agrade o no nos agrade.Porque como decía don Atahualpa Yupanqui en uno de sus inmortales poemas: "El corazón va con uno, y uno tiene que seguir. Y paso las madrugadas, buscando un rayo de luz; ¿por qué la noche es tan larga?. Guitarra, ¡dímelo tu!".