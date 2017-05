El lunes presentan el libro de Oreste Berta

El próximo lunes 8 de mayo, la Editorial Universitaria de Buenos Aires –Eudeba– presenta "Motores, Autos y Sueños. Memorias del gran innovador del automovilismo deportivo", de Oreste Berta.La presentación de las memorias de Oreste Berta -nacido en Rafaela- tendrá lugar en la sala "Haroldo Conti", pabellón amarillo de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires a las 18:30 y participarán además del autor, Gonzalo Alvarez, presidente de Eudeba y el periodista especializado en automovilismo, Raúl Barceló.Oreste Berta, un destacado hombre en el mundo del automovilismo, publica a través de estas páginas sus memorias. Toda una vida, desde los 13 años, en su ciudad natal de Rafaela, cuando comenzó a preparar el motor de su bicicleta (cucciolo), a participar en proyectos para armar los motores del automovilismo argentino e internacional.Trabajó en Industrias Kaiser Argentina (IKA) –creadora del emblemático Torino– y en la Kaiser de Estados Unidos, en la que se estuvo perfeccionando.Desde la década del 60 se destacó por la elaboración de soluciones excepcionales en la preparación de autos de competición, convirtiéndose en una figura notable a nivel nacional.Juan Manuel Fangio le encargó preparar los tres Torino 380W con los que participó en las "84 Horas de Nürburgring" en 1969, con una actuación fantástica en la que mostró un producto de fabricación nacional a todo el mundo.Todas las creaciones de este experimentado ingeniero del automovilismo deportivo, las carreras, la empresa montada, la trayectoria y los proyectos desde 1972 hasta 2014 forman parte de un libro excepcional.En estas memorias, es el propio Berta quien relata todo este recorrido y lo hace con pasión, porque según sus propias palabras: "No entiendo otra manera de hacerlo. Con pasión: ningún otro combustible hubiese puesto en marcha mi motor".Oreste Berta nació en Rafaela, tenía apenas 13 años cuando empezó a preparar los primeros motores en su Rafaela natal. En 1961 viaja a los Estados Unidos para trabajar en la Kaiser Jeep por 125 dólares semanales.Cuando un año después vuelve al país para incorporarse a la planta cordobesa de Industrias Kaiser Argentina (IKA), el joven Oreste ya era otro. Y estaba listo para comenzar la aventura. Los años 60 son el escenario de su creciente protagonismo en el Turismo Carretera. Sus autos ganan todo y como director del equipo oficial de IKA desarrolla el Torino.En 1969 alcanza el reconocimiento mundial en las "84 Horas de Nürburgring", en aquel legendario equipo comandado por Juan Manuel Fangio.Luego vendrían el Berta LR, el motor Berta V8, el Berta F5000, el Berta LR Fórmula 1, el Berta F2, el Berta de Fórmula Súper Vee, la imbatible coupé Fuego de Renault, el Escort y luego los también exitosos Focus, todos protagonistas en el TC2000.La lista de títulos recibidos por Oreste es interminable. Aunque entre los más importantes no pueden olvidarse los doctorados Honoris Causa que le otorgaron las universidades nacionales de San Juan y Córdoba.Pero no se puede considerar la trayectoria del "Mago" sin hablar de La Fortaleza, esa usina de ingenio y tecnología de avanzada, reconocida en el plano internacional, que Oreste imaginó y construyó hace casi medio siglo en Alta Gracia, su lugar en el mundo.