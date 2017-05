Canelo Alvarez frente a Chávez Jr.

En una mezcla de millones, potencia y show a niveles estelares, dos de los máximos exponentes del boxeo mexicano en la actualidad, Saúl Canelo Alvarez y Julio César Chávez Junior, se enfrentaran este sábado, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, con la simple premisa de exponer su orgullo y convertirse en el nuevo ídolo boxístico de México. Sin corona mundial en juego, el combate representará el primer evento en la historia del Pay Per View (sistema de televisión paga) protagonizado por dos peleadores nacidos en el país azteca, revitalizando un negocio que desde el combate entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, en 2015, no supera el millón de ventas. Dicho choque se podrá ver en Argentina por canal Space desde las 22 horas. La rivalidad entre Canelo Alvarez (48-1-1, 34 KO) y Julito Chávez (50-2-1, 32 KO) nació hace algo más de ocho años, cuando ambos se convirtieron en figuras promocionales de las dos cadenas televisivas más importantes de México, TV Azteca y Televisa. Sin embargo, la carrera de ambos, en ese tiempo de desencuentros e intereses cruzados, adoptó realidades muy diferentes: Canelo se transformó en la máxima figura de Golden Boy, la promotora de Oscar De La Hoya, y es uno de los mejores boxeadores librar por libra de la actualidad; mientras que Julio César Chávez Junior, quien perdió con Maravilla Martínez en 2012, busca encauzar su carrera sin el aura protector del Consejo Mundial de Boxeo. La bolsa garantizada de Julio César Chávez Junior es de 6 millones de dólares, mientras el Canelo recibirá alrededor de 20 millones de dólares, sumando los ingresos de PPV.El chubutense Lucas Matthysse tendrá una nueva oportunidad para pelear por un título de boxeo, cuando enfrente este sábado en la categoría welter al estadounidense Emmanuel Taylor en Las Vegas por los cetros intercontinental AMB (Asociación Mundial de Boxeo) e internacional OMB (Organización Mundial de Boxeo). El combate será una de las atracciones de la gran velada que protagonizarán los mexicanos Saúl "Canelo" Alvarez y Julio César Chávez Junior en peso supermediano. En noviembre del 2016, el patagónico volvió a entrenar y formó un nuevo grupo de trabajo que encabeza el mexicano Joel Díaz. "La Máquina" de Trelew tiene 34 años y un palmarés conformado por 37 victorias, 34 de ellas antes del límite, y cuatro reveses en cuadriláteros de Argentina, México y Estados Unidos. "(El promotor argentino) Mario Arano me comentó que va a haber dos títulos en juego, así que estoy más motivado que antes. Me puso muy contento. Ganarlos me posicionaría muy bien para enfrentar tanto a (el filipino Manny) Pacquiao como a (el estadounidense Keith) Thurman, los que están mandando en la categoría. Después nos sentaremos con Golden Boy y Mario a ver qué nos ofrecen", declaró Matthysse al sitio especializado "Boxeo, Pasión y Gloria". En su última prueba, el 3 de octubre de 2015, Matthysse perdió frente al ucraniano Viktor Postol por nocaut en el décimo asalto en California, estando en juego la corona superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Taylor, de 26 años, tiene un récord de 20 peleas disputadas, de las cuales ganó 14 por KO y perdió cuatro, todas en Estados Unidos.