No descartan que Cristina sea candidata en octubre

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Diputados del Frente para la Victoria afirmaron ayer que la expresidenta Cristina Kirchner fue "malinterpretada" en su última aparición pública y no descartaron que se presente como candidata en las elecciones de este año. "Fue malinterpretada la frase. Cristina no se excluye de la próxima elección. Lo niego rotundamente", subrayó el diputado camporista Juan Cabandié, quien esta semana recibió en su domicilio del barrio de Caballito a la exmandataria para una cena con 17 intendentes de los distintos agrupamientos del PJ bonaerense.En declaraciones a radio Delta, el legislador pidió "analizar el contexto" de la expresión de la exmandataria y evaluó que su comentario "no significa que no vaya a jugar en la próxima elección" legislativa.Este jueves en un acto con el gremio de docentes Sadop, Cristina Kirchner había sugerido que no sería candidata en las elecciones legislativas, al asegurar que fue Presidenta de la Nación "dos veces" y que no le interesaba volver al ruedo electoral.