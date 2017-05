Empató el puntero

En la continuidad de la sexta fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina, igualaron 1 a 1 anoche en Sunchales el local Unión y el líder Ben Hur, que por primera vez en el torneo no sumó de a tres.En el primer tiempo abrió el marcador Emir Izaguirre para el Lobo, en tanto que en el complemento igualó Facundo Cabral, a los 9', para el Bicho Verde. Con este resultado el equipo dirigido por Gustavo Barraza llegó a 16 puntos en la cima del certamen, motivo por el cual se le abrió la chance a 9 de Julio de alcanzarlo nuevamente si el domingo supera a Sportivo Norte.En Reserva se impuso Ben Hur por 2 a 0.Recordemos que los marcadores de los adelantos anteriores fueron: Ferro 2 - Atlético 1 y Brown de San Vicente 1 - Florida de Clucellas 0.El domingo completarán la jornada: 9 de Julio vs. Sp. Norte, Roberto Franco; Quilmes vs. Peñarol, Ariel Gorlino; Argentino de Humberto vs. Dep. Ramona, Raúl Rodríguez y La Hidráulica vs. Libertad, Enrique Calderón.