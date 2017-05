Ataliva: el secuestro que nunca existió

Bajo el título “Investigan supuesto intento de secuestro” desde estas páginas se informaba ayer sobre la posibilidad de que un menor de edad de 12 años, oriundo de Ataliva, haya sido víctima de un intento de rapto, tal como denunció su familia en sede de la Subcomisaría Nº 2 de esa localidad.No obstante, consultadas fuentes calificadas al respecto, eran más las dudas que las certezas sobre si había ocurrido el hecho, y como se decía en la bajada de la nota: no había “certezas en cuanto a la materialidad del hecho” y también: “se cree en un susto más que en un intento de secuestro”, que fue lo que realmente ocurrió.Con el correr de las horas, esta versión fue tomando sustento, hasta que al final de la tarde, fuentes ligadas a la investigación dijeron a LA OPINION que, “se archivó el legajo [de investigación]. En una cámara de seguridad se ve la presencia de una camioneta, pero no de la acción del intento de rapto”. Por lo que se dio por concluido el asunto.Las mismas fuentes consultadas, confirmaron que la realidad es que no existió ningún intento de secuestro y que el caso está terminado.Al parecer todo fue una mezcla de malentendidos y sustos que llevaron a realizar la denuncia por parte de los padres del chico.La verdad de lo sucedido es que el hombre que fue sospechado de ser el agresor, es el papá de uno de los amigos del menor cuyos padres hicieron la denuncia.El hombre tiene domicilio en Humberto I, y viajó a Ataliva a buscar a su hijo tras una práctica de fútbol. Su papá no lo encontró en el lugar que habían dicho, y por ese motivo lo fue a buscar a la casa del menor amigo de su hijo, víctima de este enredo.Cuando llegó a la casa, el niño de 12 años se hallaba jugando con su bicicleta, y al bajar el papá de la camioneta, se asustó y se refugió en su casa.Finalmente el papá de Humberto encontró a su hijo en otro lugar del pueblo y se volvieron a su casa.Por lo narrado no fue más que una confusión condimentada con un gran susto.