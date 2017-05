La escuela itinerante sale de gira por el país

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Con críticas al Gobierno y renovando el pedido de apertura de paritarias nacionales, los sindicatos docentes realizaron hoy un acto en la escuela itinerante instalada frente al Congreso, antes de comenzar a desmontar esa estructura que a partir de ahora comenzará a recorrer distintas provincias. Durante la jornada también fue levantada en La Plata la denominada Carpa de la Dignidad que los sindicatos docentes bonaerenses habían instalado tres días antes frente a la Legislatura provincial, en reclamo para que la gestión de María Eugenia Vidal mejore su oferta salarial, luego de que se realizaran doce reuniones sin llegar a un acuerdo."No nos van a poder derrotar. Vi que en algunos medios decían que levantar esta escuela itinerante era una derrota, pero en realidad la derrota es del Gobierno y las corporaciones mediáticas que no nos pudieron doblegar", sostuvo el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, al cerrar la ceremonia en la Plaza del Congreso.Entre las provincias que tienen previsto recorrer figuran Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos, mientras continúa el conflicto luego de que un fallo judicial indicara que el Gobierno no está obligado a convocar a los sindicatos a una paritaria nacional, como reclaman los gremios.La otra oradora del acto fue la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, quien sostuvo que la escuela itinerante "es la respuesta al silencio oficial y a la indiferencia del Gobierno nacional" y que "es la bronca hecha guardapolvo, tiza y pizarrón". En este sentido, afirmó que la estructura montada en la Plaza del Congreso "no se va, sino que se va a multiplicar porque va a comenzar a recorrer los caminos de la patria"."No peleamos solo por salarios, también contra la sub ejecución del presupuesto educativo", planteó Alesso, quien tras enumerar cifras de caídas porcentuales de distintas partidas para el sector, señaló: "Esto se llama ajuste".