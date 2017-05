Tras la apelación de AFA, la FIFA levantó la sanción a Messi

La Comisión de Apelación de la FIFA anunció hoy que levantó la sanción impuesta al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, que de esta forma quedará habilitado para jugar los últimos cuatro partidos de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Tras la audiencia que tuvo lugar en Zúrich este jueves, donde estuvieron los abogados de AFA (Ariel Reck y Andrés Patón), más el español Juan de Dios Crespo, la FIFA decidió dejar sin efecto la sanción emitida por la Comisión Disciplinaria el 28 de marzo pasado, mediante la cual, en aplicación del artículo 77 del Código Disciplinario se declaró a Messi culpable de infringir el artículo 57 al pronunciar palabras injuriosas contra un árbitro asistente.

"Pese a que la Comisión de Apelación de la FIFA consideró reprochable la conducta del jugador Lionel Messi en dicho incidente, la misma determinó a su vez que las pruebas disponibles no eran suficientes para demostrar según los estándares adecuados -es decir, de manera completamente satisfactoria para los miembros de la Comisión de Apelación- la aplicabilidad del art. 77 a) del CDF, que permite a la Comisión Disciplinaria sancionar las faltas graves que no hubiesen advertido los oficiales de partido", explicó el fallo de la FIFA.

En ese sentido, la Comisión de Apelación recordó "que el respeto hacia los oficiales de partido es esencial y ha de ser una constante en el fútbol, por lo que cualquier actitud contraria al principio del juego limpio o a la deportividad ha de ser rechazada".

Además de la suspensión de cuatro partidos oficiales de Eliminatorias -que en efecto sólo cumplió una ante Bolivia como visitante-, se retiró la multa de 10000 francos suizos impuestas a Messi. La "Pulga" rosarina, de esta forma, primero estará presente en Australia para disputar un amistoso frente a Brasil el próximo 9 de junio y luego será la bandera de la Selección argentina para intentar lograr la clasificación a Rusia 2018.

En el horizonte, el conjunto albiceleste, quinto en la tabla de posiciones y en puesto de repechaje, debe enfrentar a Uruguay (V), Perú (L), Venezuela (L) y Ecuador (V).



GESTOS CLAVES

En la presentación del jueves en Zurich, los abogados de la AFA que acudieron a la audiencia se habían mostrado optimistas en la reducción de la sanción a Messi, pese a que ni siquiera declaró a través de una videoconferencia como se había dejado trascender. Según supo NA de fuentes cercanas a la AFA, los letrados plantearon sus argumentos para morigerar el castigo, en el mismo sentido de la primera presentación, donde argumentaron que el insulto de Messi fue lanzado "al aire" y no contra ninguna autoridad o persona en particular. Los letrados hicieron hincapié que Emerson Augusto de Carvalho, juez de línea del partido que Argentina jugó ante Chile en el Monumental, entendió los insultos y que la terna arbitral decidió no informar al futbolista.

Por ese motivo, de acuerdo a la interpretación de la defensa, no correspondía actuar de oficio tal como lo hizo la FIFA. Además, se esgrimió que por la falta y los antecedentes del propio Messi, la sanción es considerada excesiva. Si bien el futbolista estaba citado para que se presente en Zurich para hacer un descargo, ni siquiera se prestó a realizar una videoconferencia.

Desde su entorno afirmaron que nunca recibió la citación formal, mientras que gente cercana a Claudio Tapia aseguró que Messi se había comprometido a ir a Suiza o bien declarar por videoconferencia cuando se reunió con "Chiqui" en Barcelona.