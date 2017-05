Opción del dólar

Aun cuando el valor del dólar se mantiene estable, avanzando o retrocediendo sólo centavos, los ahorristas, en especial aquellos que tratan de defender de la inflación las sumas sobrantes, continúan confiando en la divisa estadounidense. Tal situación ocurre a pesar de haber sido el dólar una de las peores inversiones de los últimos doce meses, ya que todas las demás opciones tuvieron un rendimiento muy superior.Sin embargo, con todo estos atenuantes, en los últimos seis meses los ahorristas compraron 15.000 millones de dólares, y además, en las últimas semanas fue acelerándose fuerte la compra de la divisa, ya que todos -no se trata de ser especialista financiero para advertirlo- coinciden en que el tipo de cambio alcanzó su piso. Es decir, en pocas palabras, el dólar está barato, y como más tarde o más temprano deberá recuperar su valor, hacia él enfilan los pesos que sobra, especialmente en las economías familiares, aunque también las empresas estarían volcando hacia el dólar sus reservas disponibles.La dolarización es visiblemente advertida en el comportamiento de la economía, no sólo en las compras de billetes por ventanilla y también home-banking -que desde pasado diciembre oscila entre 2.000/2.500 millones mensuales, con la consignada sumatoria de 15.000 millones en el último semestre.Otro dato bastante contundente es que los créditos en dólares, tanto en empresas como particulares, están creciendo a un ritmo cuatro veces superior al que se registra con pesos, siendo claro indicador respecto a la mayor opción que significa hoy la divisa extranjera. Los bancos ya tienen en dólares más de la mitad de los depósitos en sus cajas de ahorro, siendo solamente los plazos fijos los que parecen resistir al dólar, habiéndose expandido hasta los 50.000 millones de pesos. Aunque, de todos modos, en abril pasado se comenzó a registrar una pérdida de dichos depósitos -en unos 3.800 millones-, que al parecer se orientan hacia la divisa extranjera, avanzando también los depósitos en dicha moneda por el atractivo que despiertan las Lebac con retornos de hasta 3,25% anual.Más allá de este clase de especulaciones financieras y de distintos tipos de rendimientos, el pequeño ahorrista, que dispone de cantidades menores, casi obligadamente se dirige al refugio del dólar como la posibilidad más concreta, ya que no tiene otra alternativa como títulos públicos o compra de otros bienes o inmuebles. La suma de esas pequeñas cantidades terminan conformando también una importante cantidad de dólares que salen del circuito, yendo al atesoramiento.Claro que todo este movimiento hacia el dólar y el achicamiento de la masa circulante, termina "enfriando" a la actividad económica y consecuentemente a la productiva, yendo en dirección contraria a la pretensión del gobierno de lograr la aparición de los "brotes verdes", en especial en estos meses previos a las elecciones de agosto (primarias) y octubre (generales). Además, otro factor que alcanza incidencia, es que cuando se dan estas circunstancias de una especie de bicicleta financiera, es cuando aparecen en escena los capitales golondrinas, que vienen al país sólo por la especulación de las altas tasas, sin intención alguna de orientarse hacia la fase productiva. En el mes de marzo ingresaron 737 millones de dólares como capitales golondrina, y según se anticipó en abril fue superada esa cantidad, quedando claramente expuesta la magnitud de este dinero que viene al país, crece con los intereses y se va sin dejar nada a cambio.Los inversores extranjeros ingresan su dinero en dólares para participar de las operaciones que se hacen con las letras de deuda en el mercado, recibiendo intereses que llegan hasta el 24% anual, todo dentro de un escenario de tipo de cambio aplanado y en contexto global de muy bajos rendimientos, que aquí no son tales. Al vencimiento, adquieren una cantidad 24% superior en dólares a la original, negocio redondo. Es que eso se mantendrá mientras la divisa extranjera permanezca oscilante en centavos más o centavos menos, girando en torno a los 16 pesos. Es decir, prácticamente no existen riesgos.