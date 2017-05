La polémica por los gremialistas estalló en la sesión del Concejo

La sesión ordinaria del Concejo Municipal del día de ayer estuvo repleta de sorpresas. Es que un proyecto pidiendo al Congreso que sancione una ley que brinda mayores licencias por maternidad y paternidad a los trabajadores derivó en una fuerte polémica. Pero, además, hubo votación dividida en el proyecto para la concreción de la obra de cloacas en tres barrios de la ciudad y hasta el anticipo de un proyecto para modificar el Reglamento Interno del Cuerpo.

Marcelo Lombardo fue el encargado de fundamentar el proyecto de resolución, en donde se le solicita al Congreso Nacional que modifique la Ley de Contrato de Trabajo para que extienda las licencias por maternidad (de 90 a 180 días) y paternidad (de 2 a 30 días), así como también para adopción y tratamientos de reproducción asistida. El proyecto fue aprobado por unanimidad, pero no estuvo exento de polémica.

"Es muy especial porque se direcciona hacia la incorporación de derechos a los trabajadores", dijo y agregó: "también es un momento especial. Estamos atravesando un momento de crisis y donde parece ser que el mensaje oficial o que predomina es que la crisis es producto de sus ambiciones desmedidas por parte de los trabajadores".

"Tengo que lamentar las expresiones de 'Lalo'", dijo, en referencia a los dichos del concejal del PRO sobre los gremialistas, que había hecho en Facebook. "Las organizaciones gremiales tenemos muy buenos, malos, regulares, malos y muy malos dirigentes, como en todos lados. Y los dirigentes sindicales tenemos que validar nuestra conducción con elecciones democráticas y son los trabajadores los que a través de una asamblea, definen las acciones a tomar adelante".

"Me parece que estamos en una etapa en donde parece que la estrategia parece demonizar a los dirigentes para no atacar el fondo de las cuestiones. Ante una situación de empeoramiento de las condiciones del trabajador, ¿cuál debe ser nuestra postura? ¿Aplaudir o acompañar las medidas que perjudican? Los trabajadores no son los responsables sino las víctimas de la situación", concluyó

Bonino le replicó coincidiendo en que "son momentos en que hay sectores de la clase trabajadora que no están en las mejores condiciones" y aclaró que no era "el ámbito para hacer referencias a declaraciones que hice en mi Facebook personal". Lamentó que se haya sentido aludido Lombardo, a quien destacó. "Hacía referencia a un sector específico, que es muy pequeño", dijo y planteó la necesidad de la renovación en los valores. "No estamos en contra de los sindicatos ni de las clases trabajadoras", completó.

Hugo Menossi se mostró enojado y hasta tuvo un entredicho con Bonafede. Y preguntó: "Si pagar $3.000 extra por empleado está bien, ¿por qué no lo hacen los otros gremios? Usan un proyecto buenísimo para hacer política partidaria barata. Se ocuparon de tergiversar las palabras de 'Lalo'. Esto no fue para muchos de los buenos sindicalistas que tenemos en Rafaela sino para aquellos que tienen mansiones que no pudieron justificar las inversiones que hacen. No vamos a llegar a octubre así", disparó. Y también anticipó un proyecto para cambiar el Reglamento Interno.

Es que Natalia Enrico había utilizado unos minutos antes de la sesión para repudiar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que aplicaba el "2x1" para los genocidas. "Estoy de acuerdo en casi todo, pero no puedo debatir. Dijo que se oponía a que el Presidente dijera que los Derechos Humanos eran un 'curro'. Pero con Sueños Compartidos se escudaron en una buena causa para poder hacer un curro", dijo.

Lombardo aclaró que todos los gremios tienen aportes extraordinarios. "Después podemos cuantificar si es mucho o es poco", dijo y agregó "si quiero hacer un ejercicio responsable como gremialista, no puedo aplaudir cuando hay trabajadores formales debajo de la línea de pobreza. Imagínense cómo están los informales".

"Acordémonos de esto cuando hablemos de los lavacoches", cerró Bonino. "Parece que todos los males arrancaron el 10 de diciembre de 2015. Empezó la campaña política en el Concejo y vamos a tener que convivir con ella", cerró Menossi.



CLOACAS, CON VOTACION DIVIDIDA

También se refrendó el convenio a partir del cual se van a habilitar 1.300 conexiones cloacales en Villa Aero Club, Villa Los Alamos y Brigadier López, beneficiando a 5.000 rafaelinos. El costo total de la obra es de 100 millones de pesos, y 30 millones los aporta ASSA en materiales. El plazo de obra es de 18 meses.

Hugo Menossi, quien no estuvo en la comisión, planteó algunas dudas con respecto al pago adelantado y pidió volver el tema a comisión. Luego de un cuarto intermedio, se decidió votar los artículos observados por separado. Tanto él como Bonino votaron en contra de esos puntos.

La discusión pasaba por una interpretación del articulado sobre cuánto se debía tener recaudado antes de que se haga la licitación (si el 80% del total de la obra o el 80% sólo del pago anticipado).