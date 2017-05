Déficit crónico

Está visto que los deseos y las expresiones optimistas son una cosa, y la realidad otra muy diferente, en especial cuando se trata de números y estadísticas que son irrefutables desde las aspiraciones personales. Es que las cuentas del mes de febrero desnudan en forma absoluta la situación existente, apareciendo un déficit que, queda a la vista, se ha convertido en algo crónico y que viene desde hace varios años, instalado por el kirchnerismo durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, y profundizado ahora en la gestión del macrismo, pese haber sido uno de sus objetivos de campaña el buscar nivelar las cuentas públicas.

Las cuentas del mes de febrero son irrebatibles, pues tuvieron un déficit de casi 30.000 millones de pesos, lo cual supone una suba del 46% interanual -comparado con febrero de 2016-, según informe oficial del Ministerio de Hacienda. Pero además, el resultado primario, es decir antes del pago de intereses por las deudas, registró un rojo de 27.000 millones, significando 60% más que un año atrás.

De tal modo, difundidas las cifras oficiales de febrero, se ha completado el primer bimestre con un déficit acumulado de algo más de 23.000 millones de pesos -se redondean las cantidades para facilitar su comprensión y especialmente su comparación-, superior 45% a igual lapso de 2016.

El retrotraer lo acontecido en números en el primer bimestre del año pasado tiene especial importancia, pues aún admitiendo la complicada herencia recibida al punto de calificarse al Estado de haber sido prácticamente vaciado y destruido, se trata de una misma administración. Que es cierto, lleva escaso tiempo para la obtención de resultados positivos exigibles, especialmente en comparación con la docena de años kirchneristas que dilapidaron recursos a mansalva, pero que también es una realidad que se produjeron idas y venidas en algunas decisiones que no hicieron otra cosa que malgastar el tiempo y demorar la llegada de soluciones.

Volviendo a lo concreto de los números del primer bimestre del año, además de lo ya consignado también debe decirse que tuvo un rojo de casi 36.000 millones -56% superior en la comparación interanual-, exponiendo un resultado financiero realmente complicado como para abrigar optimismo en lo inmediato, dejando en cambio una clara muestra que las soluciones y la recuperación económica, de la actividad productiva y por sobre todo de las cuentas públicas que son las que permitirán ir superando la inquietante situación social, demandarán un lapso bastante más ampliado del que se deja trascender desde los despachos oficiales.

El nuevo responsable de la economía, Nicolás Dujovne, frente a un panorama cuya síntesis es la del "déficit crónico", se mostró optimismo destacando que este rojo está de acuerdo a lo previsto en las metas gradualistas fijadas por el gobierno, que incluyen 59.000 millones de déficit para el primer trimestre del año, apuntando llegar a fin de año con una pérdida establecida en 4,2 puntos del PBI. Eso, debe aclararse, con la muy significativa ayuda de los ingresos del blanqueo -el cual venció justamente ayer-, recursos que no se dispondrán en el futuro, y que por lo tanto generan otro aspecto de incertidumbre.

Una de las mayores preocupaciones, no sólo del gobierno sino de todo el conjunto, es el altísimo gasto público, que viene de arrastre anterior pero que no tuvo hasta ninguna corrección, incluso habiéndose incrementado con el volcado de mayores recursos al área social. En al sentido, el referido ministro Dujovne sostuvo que ese gasto sigue "reorientándose" de acuerdo a la fijación de prioridades, las que están apuntadas hacia mejorar la infraestructura del país con más obra pública -empujando de tal manera la recuperación de actividad-, y al sostenimiento de los sectores más vulnerables. El dato cierto es que de cada 4 pesos recibidos por el Estado 3 son gastados en obra público y prestaciones sociales. En esto último el gasto social creció 47%, incluyendo jubilaciones y asignación universal por hijo.