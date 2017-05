Panorama Político

El cierre de listas para las elecciones Paso de agosto y luego generales de octubre, será el 9 de junio próximo. Falta algo más de un mes y puede pasar de todo, como suele ser habitual en política, a veces cerrando, agregando y borrando nombres sobre la hora. Casi un clásico. Sin embargo, aunque en todos los partidos haya movimientos surtidos y definiciones ninguna, en el peronismo se mantienen las dudas respecto a quién encabezará una lista para enfrentar al kirchnerista Agustín Rossi, ya que de lo contrario se le dejaría el campo libre. Y como viene de perder elecciones en serie en la provincia, no es cuestión de dejar así las cosas para 2019.En tal sentido, el comentarista político de La Capital de Rosario, Mauricio Maronna, decía el domingo pasado en su columna: "... en el peronismo santafesino se mantienen las dudas respecto del nombre que definirán senadores, intendentes y presidentes de comuna para ¿enfrentar? a Agustín Rossi. "A fin de mes se hace el congreso y es probable que decidamos ir a un frente, como en el 2009. Si es así, no va a haber internas", confió una fuente. El presidente del PJ, Ricardo Olivera, no es muy afecto a esa resolución. Nada está definido. Para el cierre de listas falta más de un mes. Y eso, en política, es una eternidad. Aunque haya comenzado la cuenta regresiva".Algo para agregar, esto de nuestra propia cosecha, gira en torno a la posibilidad que encabece una lista de candidatos a diputados el actual titular del PJ santafesino Ricardo Olivera. Es cierto que le falta nivel de conocimiento en la provincia, pero tal vienen las cosas, todos los nucleamientos estarían en condiciones parecidas, pues las primeras espadas se reservarían y no competirían en estos comicios cercanos. Además, agregan dentro del justicialismo, Olivera es tal vez quien menos rechazos provoca entre los diferentes sectores, razones por las que todo apunta hacia él, al menos por ahora.Una semana atrás, murió en Rosario quien fue uno de los referentes más notables de la democracia progresista, Rafael Martínez Raymonda, tenía 84 años. La noticia pasó casi como una brisa, pero la verdad que este político tuvo aquí en Rafaela una relación muy intensa, tanto en lo político como lo personal.Junto con Alberto Natale, otro rosarino de fuste, habían conformado junto al rafaelino Mario Verdú -todos fallecidos- un trío de figuras políticas que pisaron muy fuerte durante varias décadas, tanto en la política local como la provincial.Es que a las personas, y más actuando desde la política, una cosa es conocerlas a través de los medios, o de sus declaraciones, y otra muy diferente en manera personal, que es cuando aparecen los off the record, es decir, cierta confianza que expone en toda su dimensión el contenido humano. Martínez Raymonda fue uno de esos dirigentes que no debía alzar la voz para imponer sus ideas, tenía un profundo conocimiento de numerosas áreas que hacen a la política, y sabía exponerlas como pocos. Confrontar con él con la palabra y las ideas, era una tarea complicada y quedar expuesto en deslucida posición. Aunque claro, Raymonda no era de esos que disfrutaba con esta clase de polémicas que los tenían habitualmente en un plano más elevado, sino que integraba a su contendiente.Pero además de instruido como pocos y dueño de una verba lúcida y muy extendida, alguien que, en definitiva se lo define como un político de raza. Sus visitas a esta ciudad, en aquellos años, fueron reiteradas logrando así tejer aquí una importante red de relaciones.De pronto en las redes sociales de amigos de este gran pueblo o pequeña ciudad de Rafaela se viralizó una invitación para asistir a la proyección de la película "Memoria de un saqueo" en el amplio salón de Faber Libros. Se trata de un ciclo de cine debate organizado en forma conjunta por el Círculo de la Prensa de Rafaela junto a la carrera de Ciencia Política de la UCES. Hasta ahí todo bien, pero lo curioso era la presentación estaba a cargo del concejal macrista, Hugo Menossi, lo cual genera cierta inconsistencia considerando que la película fue dirigida por el cineasta Pino Solanas, un referente de la izquierda nacional.Así, hay quienes recordaron a aquellos clásicos presentadores del ciclo "Función Privada" que se emitía por ATC, Carlos Morelli y Rómulo Berrutti. O más regional, Jorge Ritvo en Canal 13 de Santa Fe. O más actual, Andy Kuschevatzky.El precandidato a concejal por el Movimiento de Articulación Popular (MAP), Juan Soffietti, encabezó el pasado Día del Trabajador un gran locro junto a Cecilia Nava y Gabriel Faber. Con muy buen acompañamiento continúan haciendo una campaña en el territorio con ese eslogan que los define: "concejales de calle". A sus cuentas de Facebook subieron una foto en la que se observa a los tres integrantes de la lista, a pura sonrisa, junto al resto de la militancia. Y prometieron inaugurar una sede partidaria allá por el 25 de Mayo.En tanto, el socialismo que suele realizar un locro patriótico cada 9 de Julio en Rafaela, esta vez reunió a 2.500 personas en el mediodía del lunes en el Club Gimnasia y Esgrima de la ciudad de Santa Fe. Ahí estuvo el gobernador Miguel Lifschitz -poco antes había pronunciado un mensaje durante 65 minutos para inaugurar las sesiones ordinarias de la Legislatura-, el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, y el senador provincial Emilio Jatón entre otros.En los discursos de los oradores, se destacaron la gran dimensión del evento, la importancia de salvar a la cooperativa SanCor y reforzar el trabajo territorial de los militantes del PS y organizaciones afines. También se destacó la unidad y continuidad del Frente Progresista en la provincia y la necesidad de consolidar una alternativa progresista en el país.Hace un par de semanas el joven radical y funcionario del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia, Leo Viotti, recibió una dura reprimenda a uno de sus comentarios en Facebook cuando fue cuestionado "por las buenas" por Lucio Barindelli, reconocido militante kirchnerista y dirigente de la Juventud Sindical en representación del gremio de los judiciales.Ahora fue el concejal de Cambiemos, Lalo Bonino, quien quedó en el centro de la tormenta cuando cuestionó en su cuenta de Facebook a los dirigentes sindicales "porque viven como ricos" y se "enquistan" en sus cargos sin preocuparse demasiado por los trabajadores.Barindelli otra vez copió y pegó el posteo lo que motivó una larguísima batería de comentarios ácidos hacia el edil macrista. Aunque también hubo mensajes contemporizadores y comprensivos con la posición del concejal.Por lo visto, las redes sociales es otro lugar de la batalla política.