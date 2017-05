Capacitan a médicos en uso de cannabis

El Ministerio de Salud de la provincia capacitará a los médicos de sus hospitales en la administración de medicamentos a base de cannabis para la atención de patologías como epilepsias, cáncer, dolores crónicos, fibromialgia, glaucoma, esclerosis múltiple, tratamiento del dolor y estrés postraumático.La medida forma parte de la ley provincial recientemente reglamentada con el objetivo de incorporar en todos los centros de salud y hospitales santafesinos los medicamentos a base de cannabis y sus derivados. Tratamientos a los que también podrán acceder los afiliados a la obra social provincial, IAPOS.El director provincial de Calidad y Evaluación Sanitaria de la provincia, Santiago Torales, explicó que ya se terminó de confeccionar el protocolo que, en base a la evidencia científica, propone la terapéutica, las formas de administración y las contraindicaciones del uso de preparados con base de cannabis.El documento aún tiene que ser revisado por la comisión reguladora de la ley de cannabis medicinal y, una vez aprobado, comenzará a distribuirse en todos los efectores de salud de la provincia. Según estimó el funcionario, el escrito estará aprobado "antes de mediados de mes". Por lo tanto, en menos de dos semanas, ya estará disponible para los profesionales de los centros de salud.Hasta ahora, afiliados del IAPOS con epilepsias refractarias accedieron a tratamientos con jarabe de cannabis para morigerar las convulsiones producidas por un tipo particular de epilepsia, la epilepsia refractaria. Para la cobertura, los médicos tuvieron que acreditar el fracaso de fármacos tradicionales y acreditar también el permiso de la Administración Nacional de Medicamentos (ANMAT) para importar el "Hemp extract IN MCT", un suplemento dietario que se produce en Estados Unidos con la marca comercial de "aceite de Charlotte".Pero la ley provincial, sancionada en diciembre pasado, no sólo contempla el uso de estos fármacos en los hospitales públicos, sino que también promueve la producción pública de medicamentos en base a la planta de marihuana. (La Capital).