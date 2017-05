Honda Clarity Fuel Cell: hidrógeno, alternativa consistente en Europa

En Sudamérica, donde no se puede situar sobre el mapa ninguna estación de hidrógeno, la pila de combustible no se plantea todavía como una alternativa a los motores de combustión tradicionales.Pero en este momento ya existe y se está progresando mucho con ella. Son Estados Unidos y Japón los que están empezando a entrar poco a poco en esta nueva vía que utiliza el hidrógeno como sustitución de la nafta o el gasoil.En Europa, ya hay signos del hidrógeno como combustible en Reino Unido, Noruega y Dinamarca, donde habrá una flota de demostración de Honda Clarity Fuel Cell.El último modelo de producción de hidrógeno de Honda (no prototipo), es una coupé de cinco plazas. El Honda Clarity Fuel Cell sustituye al FCX Clarity de 2008, es decir, es una evolución de aquél con ciertos cambios que afectan a su estructura, materiales y aerodinámica. Todo con el objetivo de mejorar su rendimiento, habitabilidad y eficiencia.Un modelo de pila de combustible como este es básicamente un eléctrico, cero emisiones, que en vez de recargar la energía mediante un enchufe utiliza el hidrógeno, alojado en un tanque, para convertir esta energía en electricidad. La ventaja respecto a un eléctrico puro es la no dependencia del enchufe y de su consiguiente tiempo de recarga.En este caso la recarga de combustible se lleva a cabo con una manguera que conecta la estación de hidrógeno con el depósito del coche para llevar a cabo la operación, en condiciones óptimas a 70 megapascales.El problema, es que para que este tipo de energía funcionase de forma generalizada tendría que haber una red de estaciones de hidrógeno lo suficientemente sólida como para que se pudiese plantear como alternativa.Y eso, en países como Argentina, no está ni siquiera pensado en las agendas de las instituciones. Se espera, sin embargo, que a finales de 2020 sí haya habido un avance importante en la comercialización de hidrógeno en el continente europeo. (Fuente: El Mundo Motor).