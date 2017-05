Diputados del PJ piden interpelar a Garibay

Diputados del Partido Justicialista (Patricia Chialvo, Silvia Simoncini, Héctor Cavallero, Roberto Mirabella y Germán Bacarella) anunciaron ayer en una conferencia de prensa el pedido de interpelación al Ministro de Infraestructura y Transporte de la Provincia, José Garibay, con el objetivo de conocer "los efectos económicos" que provocará la rescisión del contrato de concesión de la autopista Santa Fe - Rosario.

Por otro lado, solicitan que se declare como "desierta" la nueva licitación y que la provincia rompa el "contrato precario" que mantiene con el concesionario. De esta forma, piden que el gobierno se haga cargo del cobro del peaje y de mantener las fuentes de trabajo, atendiendo a que la obra de pavimentación saldrá del presupuesto santafesino.

El rafaelino Roberto Mirabella, diputado que impulsa la citación del ministro al recinto, dijo: "Era una concesión por cinco años, tenían que cumplir con la pavimentación de 313 kilómetros y solamente se hicieron 75". A valores actuales, el monto no invertido por ARSSA (la anterior firma concesionaria) se acerca a los 1.500 millones de pesos. "Que Garibay diga públicamente cuáles son los efectos económicos. Es decir, cuánto ARSSA le reclama al Estado y cuánto el Estado le reclama a ARSSA, para ver si la ecuación es cero o en realidad hay un perjuicio económico", apuntó.

Con respecto al informe de Fiscalía de Estado que puede demorar 180 días, la diputada Chialvo señaló: "Vemos que hay un claro perjuicio económico hacia el gobierno y a toda la ciudadanía. No es necesario 180 días para definir esto. Hay informes suficientes para tomar una determinación". En el mismo sentido, el legislador Héctor Caballero sostuvo que ese tiempo postergaría la discusión "después de las elecciones", y agregó: "No falta ningún peritaje, las pruebas están todas acá, son informes oficiales, no hay valoración de los equipos técnicos"

En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), Mirabella indicó que "cuando se dio de baja al contrato con ARSSA no se sancionó a la empresa y no se ejecutaron las garantías para que la obra pueda concluir. La repavimentación no la puede pagar el pueblo santafesino, porque era lo que le correspondía a la empresa, por eso cobraron peajes. El Gobierno avanza con la licitación sin solucionar este mamarracho ni las sospechas sobre un desfalco importante sobre el Estado Provincial", dijo y agregó: "cualquier fiscal del Ministerio Público de la Acusación podría tomar este tema e investigarlo".



BARRERAS

Los trabajadores de las cabinas de peajes de la autopista Santa Fe-Rosario iniciaron una protesta con reclamos salariales, y liberan el paso de vehículos por períodos de dos horas, hasta tener una solución al conflicto.

Fuentes del gremio Sutracovi hicieron saber que la medida de fuerza comenzó este miércoles con barreras levantadas de 18 a 20 y se repetía de manera intermitente y por tiempo indeterminado. La reacción es ante la negativa de la concesionaria ARSSA de otorgar un aumento salarial del 17%.