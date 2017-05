Volkswagen presenta la línea R

La gama deportiva de Volkswagen, aunque en Argentina no la conocíamos, sigue con la línea R que se vende en Europa y son los modelos tope de la marca. El arribo de esta oferta al mercado comienza con la llegada del Passat R-Line y culminará con la comercialización del Golf R de 310 caballos de potencia.La oferta del Passat en Argentina cuenta con dos versiones: Highline y R-Line. Ambas incorporan el motor 2.0 litros TSI de 220 CV y tecnología Bluemotion, asociado a una transmisión automática DSG de seis cambios. Según números que informa VW, el sedán es capaz de alcanzar los 246 km/h y acelerar de 0 a 100 en 6,7 segundos.En su exterior, la versión Highline posee faros delanteros y traseros 100% con tecnología LED, regulación automática de alcance e iluminación dinámica en curvas, además de lavafaros, faros antiniebla en el frente y en la parte trasera, y llantas de diseño “Dartford” de 18”.El habitáculo ofrece un clúster de instrumentos completamente digital denominado “Active Info Display”. Además, dispone de butacas delanteras eléctricas ergoComfort, calefaccionables, con memoria y masajes para el conductor. La estética está caracterizada por asientos tapizados en alcántara, que pueden combinarse con tres colores distintos, y dos opciones de apliques en la consola central y puertas: aluminio cepillado o madera.El nuevo Volkswagen Passat tiene un precio de u$s 59.900- para la versión Highline y de u$s 65.000- para la versión R-Line. Ambos modelos, al igual que toda la familia Volkswagen, cuentan con una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros. (Fuente: Conduciendo.com)