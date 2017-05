Gasoducto: Martínez pidió por 29 localidades

La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves el proyecto del diputado Omar Martínez (PS FPCyS) a través del cual solicita al Poder Ejecutivo provincial disponga gestionar ante los organismos nacionales competentes la inclusión en el “Gasoducto Regional Centro II” de las 29 localidades que están bajo su área de influencia y que no han sido contempladas.“Se reconoce la necesidad de dar respuesta a la demanda energética del centro-oeste santafesino tanto en sectores residenciales como productivos e industriales. Es una deuda histórica que tiene el Estado Nacional con la principal cuenca lechera de Latinoamérica” destacó Omar Martínez. A esto, añadió “Esta solución se materializa a través de obras de infraestructura que posibilitan brindar el servicio de gas por redes a las localidades que hoy no están alcanzadas. Lamentablemente, existe la imposibilidad de expandir los sistemas gasíferos mediante el esquema original privatizado”. Ante este escollo, existe la probabilidad cierta de contar con este suministro mediante el proyecto “Gasoducto Regional Centro II” (con proceso licitatorio en marcha) pero “vemos con asombro la negativa reiterada de incluir a las localidades del área de influencia, que fueron peticionadas ya en el año 2016” recordó MartínezNO MODIFICA EL PROYECTOEl esquema trazado contempla un caudal asignado que excede largamente la demanda de todas las localidades: las que están y las que no. Son 75.000 m3/hora. Las 10 localidades que están en el proyecto ocuparán 48.000 m3/h y las que no, unos 22.000 m3/h. Queda aún un remanente de 5.000 m3/h. Por esto, “los 29 pueblos solicitan simplemente estar incluidos en la asignación de las reservas de caudales para futuras conexiones” continuó Martínez “Para esto, sólo piden se prevea la colocación de válvulas ciegas (bridas en la jerga gasífera) sobre el ducto principal, en los puntos adecuados para ulteriores conexiones, sin requerir la modificación técnico-física-mecánica de ningún otro aspecto del proyecto, ni su alteración presupuestaria” fundamentó el socialista.DESIGUALDAD ENTRE LOCALIDADESEl “gasoducto lechero”, contempla la ejecución de cinco etapas: la primera contempla Sunchales y Rafaela. La segunda Esperanza y Lehmann, la tercera Ataliva y Bella Italia, la cuarta Pilar, Nuevo Torino y Felicia y la quinta, Tacural. “obviamente celebro la inclusión de estos pueblos pero pregunto “Más allá de las tres ciudades, ¿Cuál fue el criterio a través del cual fue realizada esta asignación? Varias de las localidades excluidas, no solo están en el área de influencia del proyecto, sino que se ubican a igual o incluso menor distancia del ducto principal, que aquellas que sí son partes del proyecto”. Esta paradoja sin lugar a dudas, representa una desigualdad entre las mismas comunidades cercanas y con similares características demográficas y productivas. Por los costos, es muy probable que una industria que decida instalarse lo hará en una localidad que tenga gas en red. O se trasladará a un pueblo cercanoDOCUMENTO DE HUMBERTO PRIMOGobernantes de estas 29 localidades exceptuadas. se reunieron el 20 de abril pasado en Humberto 1º (Departamento Castellanos) junto a representantes de instituciones y organizaciones sociales.La reunión concluyó con un documento que fue elevado al Presidente de la Nación, al Ministro de Energía y Minería, al ENARGAS, al Gobernador de Santa Fe, a los senadores y diputados nacionales santafesinos, a la Secretaría de Energía de la provincia y a ambas cámaras de la Legislatura provincial. El mismo daba cuenta de esta situación y solicitaba la intervención o gestión en el planteo.LAS LOCALIDADESFranck, Recreo, Humboldt, Colonia Rivadavia, Grutly, Cavour, Pujato Norte, Susana, San Antonio, Castellanos, Presidente Roca, Egusquiza, Vila, Coronel Fraga, Ramona, Pueblo Marini, Eusebia, Colonia Aldao, Colonia Bicha, Tacurales, Colonia Bossi, Palacios, Moisés Ville, Las Palmeras, Colonia Raquel, Humberto 1º, Constanza, Virginia, Sarmiento.